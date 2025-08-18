Sandoval destacó iniciativa de primera comercializadora artesanal de Aysén, con capacidad para proveer merluza austral con trazabilidad certificada

Aysen.- El Parlamentario se reunió, de manera virtual, con presidente del sindicato N° 1 de pescadores artesanales de dicha localidad, Patricio Maldonado, así como con representantes de las ONG Oceana y Future of Fisch, que apoyan y asisten el desarrollo de este proyecto

“Interesantísimo proyecto”. Así definió el senador David Sandoval la iniciativa que desarrollan en Puerto Gala pescadores del sindicato N° 1 de la localidad, como la primera comercializadora artesanal de la región de Aysén con capacidad para proveer merluza austral con trazabilidad certificada.

En ese contexto, en los últimos días el parlamentario se reunió, de manera virutal, con el presidente de dicho sindicato, Patricio Maldonado, la secretaria Carolina Paté, junto a representantes de Oceana, César Astete y Diego Undurraga de Future of Fish, organizaciones que apoyan el desarrollada de esta iniciativa. “Tuvimos una reunión con ellos, con la gente de Gala, con la gente que le está colaborando en este proyecto. Creo que es una iniciativa espectacular, porque hoy día el tema de los pescados de la región de Aysén no llegan habitualmente a las mesas de los ayseninos. La mayoría se manda para afuera y eso evidentemente es un contrasentido”, señaló.

Sandoval por lo mismo considera que el esfuerzo que están haciendo, amerita toda la colaboración posible, recordando además que hay otras iniciativas que se están planteando también en Puerto Aguirre, en las zonas áreas de manejo con el tema del erizo. “Son las cosas que debemos apoyar, puesto que generan empleo, generan actividad y además nos puede poner en la mesa de la gente de la región, porque es el objetivo de ellos, un producto netamente típico de nuestra región y del litoral como es la merluza”, recalcó.

Al respecto, el presidente del sindicato N° 1 Patricio Maldonado, dijo: “quedé bastante contento y satisfecho de la reunión porque se notó un gran interés de parte del senador”, agregando que están saliendo a la luz ideas de poder fortalecer localidades como Puerto Gala y el litoral en general, tras tantos años tocando puertas.

Finalmente señaló que “nuestro primer público que queremos cubrir es tratar de llegar a un mercado competitivo en nuestra propia región, llegando con nuestros recursos que la pesca de la merluaza del sur o austral”.