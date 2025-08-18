Invitan a empleadores y contadores a capacitación en el marco de la Reforma de Pensiones y nuevos trámites y servicios de la Dirección del Trabajo

Este martes se realizará el webinar “Infórmate: Reforma de Pensiones – Trámites y Servicios Dirección del Trabajo conducentes al trabajo decente” organizado por Seremi Trabajo y Previsión Social Aysén, Dirección del Trabajo, Instituto de Previsión Social ChileAtiende, Cámara de Comercio, Servicios, Industrias y Turismo Coyhaique.

Coyhaique.- Con el propósito de informar y capacitar tanto a los empleadores/as como a los contadores/as sobre el nuevo pago de 1% de las cotizaciones por parte de ellos por cada persona que trabaja, parte de la implementación de la Reforma de Pensiones y además, algunos trámites y servicios de la Dirección del Trabajo, se realizará este martes 19 de agosto, a las 9:30 horas, el webinar denominado “Infórmate: Reforma de Pensiones – Trámites y Servicios Dirección del Trabajo conducentes al trabajo decente”.

El Seremi del Trabajo y Previsión Social y director del Trabajo, Christian Aros invitó a participar de la instancia, “Los y las queremos invitar para este martes 19 de agosto a partir de las 9:30 a un webinar que estamos organizando con la seremía de Trabajo y Previsión Social, la Dirección del Trabajo, el Instituto de Previsión Social IPS y la Cámara de Comercio de Coyhaique. Vamos a conversar sobre el nuevo 1% que tendrán que comenzar a pagar los empleadores en el mes de agosto y hasta el 13 de septiembre, cómo hay que hacer la declaración en Previred y además desde la Dirección del Trabajo les vamos a contar sobre nuestros trámites y el nuevo sistema de gestión inspectiva que comienza a regir este fin de año”.

A su vez, la presidenta de la Cámara de Comercio de Coyhaique, Daissy Mondelo comentó sobre la importancia de capacitarse en estos temas, “Como Cámara de Comercio, Servicios, Industrias y Turismo de Coyhaique estamos preocupados que nuestros socios estén siempre informados y al tanto de los cambios de las normativas legales. Por eso los invitamos a participar de este webinar, pensado especialmente para los empleadores y los contadores, para que nos capacitemos y podamos resolver las dudas que tenemos sobre la nueva cotización de la Reforma de Pensiones y los trámites de la Dirección del Trabajo, que está impulsando varios cambios, entre ellos, en la manera de fiscalizar”.

Así como se mencionó, entre los temas estarán la implementación de la ley Ley N° 21.735, conocida como Reforma de Pensiones, el rol del IPS ChileAtiende, la forma de declarar y pagar las cotizaciones a través de Previred, los trámites y servicios de la Dirección del Trabajo (DT) conducentes al trabajo decente, tales como el nuevo sistema de gestión Inspectiva de la DT, la página web DT, sueldo mínimo, entre otros.

El formulario de inscripción al webinar es https://forms.gle/BZQBCk7V9HBis9Ji9. Luego de la inscripción, se enviará a su correo electrónico el link de conexión de zoom para participar en la capacitación.