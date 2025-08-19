Rene Alinco confirma candidatura independiente en lista FREVS–Acción Humanista

El diputado René Alinco confirmó que postulará nuevamente a la Cámara de Diputadas y Diputados por la Región de Aysén, en fórmula con el diputado Miguel Ángel Calisto, quien buscará un escaño en el Senado, dentro de la lista conformada por el Frente Regionalista Verde Social (FREVS) y Acción Humanista.

Coyhaique.- La decisión se produce luego de que el Partido Socialista y el Partido Comunista vetaran su incorporación a las listas parlamentarias en la región, lo que Alinco calificó como un “pase de cuentas” por sus denuncias de irregularidades cometidas por autoridades de esas colectividades.

“Me vetaron porque nunca perdonaron que denunciara el mal uso de fondos públicos de la exgobernadora Macías y del exalcalde Huala. Fue un veto chico, de cocina regional. Pero aquí estamos, desafiando esa prepotencia: Calisto al Senado y yo a la Cámara, con independencia y de frente a la gente de Aysén”, señaló.

Alinco subrayó que su compromiso es con la ciudadanía y no con las cúpulas partidarias:

“El voto es de la gente, no de los partidos. Me podrán vetar en una oficina, pero no pueden vetar a un pueblo que quiere transparencia e independencia”.

Con esta definición, Alinco competirá respaldado por fuerzas regionalistas y humanistas, apostando por un discurso de autonomía política, rebeldía frente al centralismo y conexión directa con la ciudadanía de Aysén.