Consejeros regionales destacan trabajo en terreno de la Comisión de Fomento Productivo en la zona norte de Aysén

Visitas a La Junta y Lago Verde permitieron recoger necesidades locales y ajustar programas orientados al desarrollo rural, turismo y emprendimiento.

Coyhaique.- En el marco del compromiso del Gobierno Regional de Aysén y su Consejo por acercar la gestión pública a los territorios, la Comisión de Fomento Productivo llevó a cabo recientemente una intensa labor en terreno en las comunas de La Junta y Lago Verde. Durante estas jornadas, se revisaron diversos programas impulsados por el Gobierno Regional, con especial énfasis en el desarrollo del emprendimiento, el fortalecimiento del turismo rural y el apoyo a la actividad campesina.

En La Junta, los consejeros participaron en actividades donde se presentaron programas, entre los que destacan uno especial de fomento productivo de Sercotec, además del anuncio de metodología de trabajo del Plan Regional “Aysén Campo Vivo”, una iniciativa que busca generar nuevas oportunidades productivas en el mundo rural, fortaleciendo la economía local y promoviendo la permanencia de las familias en el territorio.

Al día siguiente, en Lago Verde, la comisión sesionó para analizar el programa de fomento impulsado por la municipalidad local, que pone foco en la planificación turística, la capacitación de emprendedores y el acompañamiento técnico para el desarrollo de negocios con identidad local.

Para Eligio Montecinos, Presidente de la comisión y Core por la Provincia de Aysén, la misión más importante del despliegue en terreno radicó en la exposición del programa ‘Aysén Campo Vivo, Fomento a los Campos y la Vida Rural en Aysén’. “Este plan se perfila como una herramienta que busca ir más allá del autoconsumo y subsidios puntuales, fortaleciendo la horticultura, ganadería y turismo rural; asegurando infraestructura productiva, promoviendo valor agregado e incluyendo de forma real a jóvenes y mujeres campesinas, con pertinencia local y una gobernanza participativa”, explicó.

Para Pablo Guglielmi, Consejero por la jurisdicción de Coyhaique, “Los ámbitos de acción de este plan contemplan potenciar la Inclusión de Juventudes y Recambio Generacional, ya que es vital desarrollar este aspecto para el futuro de la actividad campesina, como también considerar el rol de la mujer en el mundo rural, facilitando el acceso a financiamiento, para promover emprendimientos rurales por mediante el turismo asociado al campo”

Durante ambas jornadas se realizaron también reuniones con vecinos y actores locales, recogiendo sus observaciones y propuestas para continuar mejorando los instrumentos regionales de apoyo al emprendimiento, el turismo y la producción local.

En este contexto, el Consejero Regional y representante de la Provincia General Carrera, Arcadio Soto Serón, destacó que “El turismo y el emprendimiento son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de Aysén. Nuestra región tiene un enorme potencial que debemos potenciar con programas que impulsen el emprendimiento local y también el sector turístico. Trabajar desde el territorio, escuchando a los emprendedores y las comunidades, nos permitirá construir un turismo que impulse la economía local y abra caminos para nuevos negocios, generando empleo y oportunidades para todos.”

“Descentralizar la gestión pública no es solo un discurso, es una práctica. Y como Consejo Regional estamos avanzando en esa dirección, llevando la institucionalidad a los territorios y validando los programas junto a las comunidades”, concluyó Soto.