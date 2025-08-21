Radio Madre de la Divina Providencia, MADIPRO 97.1 FM de Caleta Tortel, reinicia transmisiones

Tras la regularización técnica de la subsecretaría de Telecomunicaciones, la radioemisora vuelve a transmitir en la localidad, a través de un convenio entre la municipalidad de Tortel y el Vicariato Apostólico de Aysén

Tortel.- Un significativo avance en Telecomunicaciones se vivió este 20 de agosto en Caleta Tortel, en donde se volvieron a encender los transmisores de MADIPRO 97.1 FM., Radio Madre de la Divina Providencia. De esta forma se cumple con el objetivo de abrir un medio de comunicación en la zona, y la importancia de llegar con información de interés a una mayor cantidad de sus habitantes. El año pasado, la Municipalidad de Tortel inició las gestiones con la Subsecretaria de Telecomunicaciones (SUBTEL) para renovar los permisos y los requerimientos necesarios para lograr la reapertura de la radioemisora, fundada el 11 de octubre de 1983 por el sacerdote Antonio Ronchi.

De igual manera, la autoridad comunal suscribió un convenio con el Vicariato Apostólico de Aysén a través de la radio regional Santa María, con el fin de dar continuidad, solidez y apoyo técnico a MADIPRO en sus labores de difusión y programación.

Así fue como en una emotiva jornada, autoridades regionales, comunales, dirigentes, vecinas y vecinos asistieron a la primera transmisión en vivo de la reestrenada radio comunal. El seremiTT Hans Zimmermann explicó la labor de la SUBTEL en la fiscalización de radioemisoras para que puedan entregar un buen servicio a los oyentes: “Se hizo esta supervisión técnica en lo que compete a la evaluación de los equipos y de la frecuencia que va a ser utilizada para la transmisión de la radiodifusión sonora. La radio juega un rol fundamental en la Región de Aysén, Es parte de la historia del desarrollo de nuestras comunidades, es parte del desarrollo de nuestra misma región. Este es un día histórico y muy importante, y queremos enviarle nuestras felicitaciones a los vecinos y vecinas de Caleta Tortel, y que aprovechen la radio y que la escuchen”

Desde el municipio la alcaldesa Marisela Jiménez manifestó su gran alegría por este esperado logro para tortelinas y tortelinos. “Este es un requerimiento que ellos hicieron. Como alcaldesa, junto al concejo; empezamos a generar todas las instancias, para poder reactivar nuestra radio comunal, hasta que llegamos a contactarnos con el director de Radio Santa María. También tuvimos conversaciones con el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, viendo cómo podíamos echar a andar nuestra radio FM comunal, con el Vicariato, hasta que logramos y concretamos un convenio de colaboración entre la municipalidad, el Vicariato Apostólico de Aysén y Radio Santa María. Hoy día podemos ya estar al aire, con recepción también de la SUBTEL, la Radio Santa María y también un espacio de programación municipal”, relató la edil.

El obispo de Aysén, Luis Infanti, encabezando el Vicariato, declaró que con esta reapertura de MADIPRO, se da continuidad al legado del fallecido “cura Ronchi”; fundador de la radio y artífice de la comunicación radial, sobre todo en zonas aisladas de Aysén. Además rindió homenaje a pasados directores de este medio, como Ismael Mellado, Hernán Obando y a Delfín Velásquez, destacados miembros de la localidad que se comprometieron con la radiodifusión en el territorio. “Confiamos que sea un medio para fortalecer la comunión, la responsabilidad, las iniciativas que surjan aquí en Caleta Tortel, para hacer a este pueblo más grato, más acogedor, más fraterno. Y qué decir, que sea un medio también para agradecer y felicitar a los primeros pobladores de esta localidad, que fueron valientes, héroes diríamos, en construir y vivir aquí, en forjar un pueblo con tanto dinamismo como el que tiene actualmente. Así que confiamos que las distintas instituciones de Caleta Tortel, junto con la radio, encuentren en este lugar un hogar acogedor y puedan así fortalecer la vida, la historia, la cultura y la fe de Caleta Tortel”, expresó el líder de la Iglesia aysenina.

Los habitantes de Caleta Tortel, se refirieron con mucha emoción y esperanza a la apertura de este espacio radial para la comuna. Antonella Franco, quien toma la posta tras los micrófonos de MADIPRO. se refirió a las potencialidades de este medio de comunicación: “Por supuesto que podría ayudar no solo a transmitir noticias, sino que también información importante para la comunidad. A partir del mismo municipio, desde el nivel regional, o incluso también un apoyo a los clubes y organizaciones que requieren alguna participación de la comunidad, ya sea clubes deportivos, organizaciones sociales, personas mayores. Aquí en general, el deporte convoca harto y esta radio va a ampliar la llegada de estas solicitudes y eventos que puedan surgir.”

José Maripillán, vecino y pasado locutor de la radio local indicó que el relanzamiento de la radio permitirá a unir y fortalecer al pueblo: “Lo principal es que vamos a tener la emisora al aire para poder escuchar dentro de toda la localidad y las principales noticias que llegan o informaciones que puedan llegar. Muchas veces, la gente mayor ya, como que estamos atrasados sobre lo que son las nuevas tecnologías que no podemos o no sabemos usar muy bien. Entonces, eso nos restringe mucho, para poder conocer qué se está desarrollando dentro de la localidad, para también poder tener espacio, para poder participar de los trabajos que comúnmente se hacen dentro de la comuna.”

Esta concesión otorgada por la SUBTEL tendrá una vigencia de 25 años. La estación radial cuenta con un transmisor con potencia de 250w, y la torre que sustenta las antenas cuenta con una altura de 23 mts. para una mejor propagación de la señal, lo que permitirá que sus emisiones logren una cobertura total de Caleta Tortel y alrededores.