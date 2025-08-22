Senador Sandoval y renuncia de ministro de Hacienda: “Muy sorpresivo sin duda”

Sobre la salida del ministro de Agricultura, el parlamentario señaló que la misma no sorprende por los fuertes cuestionamientos que habían sobre su gestión

Valparaíso.- Como sorpresiva calificó el senador David Sandoval la renuncia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, la cual se materializó en los últimos días.

Para el parlamentario la situación se da en una etapa “tan crucial donde está prácticamente cerrándose un episodio del gobierno”, agregando que el tema resulta un poco inquietante. “Era un ministro que generaba ciertos márgenes de certeza, de confianza, de su seriedad en el trabajo, a pesar de los cuestionamientos últimos que se habían hecho sobre él. Pero estamos en un proceso en el cual se está formulando el Presupuesto del año 2026 y eso evidentemente generó una extrañeza bastante profunda que realmente no sabemos cuál es el contexto”, subrayó.

Según Sandoval, este tipo de cambios son muy sorpresivos, más cuando se dan en una época “donde los gobiernos ya normalmente están consolidados sus equipos y prácticamente están pensando la fase de cierre”.

Por lo mismo consideró que se trata de un hecho lamentable que espera no afecte la tramitación presupuestaria. Esto, pues su reemplazo, el ministro Nicolás Grau “genera todavía muchas más inseguridades, mucha más incerteza y muchas complejidades”, recordando los problemas que hubo en el trámite de la nueva ley de fraccionamiento de cuotas de pesca. “Va a haber que monitorear, ver qué es lo que pasa, pero es extremadamente raro todo lo que aconteció el día de ayer (jueves)”, aseguró.

Respecto a la salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, el legislador dijo que la misma “no sorprende mucho” por los fuertes cuestionamientos que existían sobre su gestión. “Aquí mismo en la región se constituyó, en un compromiso presupuestario, una mesa de la lana que prácticamente no tuvo mucho avance y que estaba en manos de esa de esa cartera”, concluyó.