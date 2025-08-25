Delegado presidencial regional presenta a nueva seremi de energía

La mañana del lunes 25 de agosto el delegado presidencial regional de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, presentó a Sandra Maldonado Garcés, como la nueva seremi de Energía, cargo que asumió el mismo lunes.

Coyhaique.- La nueva autoridad regional es trabajadora social, candidata a magíster en planificación territorial y cuenta con diplomados en administración pública y en formulación de proyectos regionales.

Durante su desarrollo profesional se ha desempeñado principalmente en la provincia de Aysén, ejerciendo el cargo de administradora municipal de la comuna de Guaitecas hasta diciembre del año pasado.

La seremi de Energía Sandra Maldonado Garcés, asume la responsabilidad de representar a esta estratégica cartera del Gobierno en la región de Aysén con importantes iniciativas en proceso de desarrollo.