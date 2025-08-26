Municipalidad de O’Higgins celebra el segundo lugar nacional en reciclaje y revela las claves de su éxito

La comuna de O’Higgins se ha posicionado como líder nacional en gestión ambiental, alcanzando el segundo lugar en un reciente estudio de la empresa Kyklos, difundido por Emol.com. Este hito destaca a la Municipalidad y a sus habitantes como referentes en materia de reciclaje, con un promedio de 45,2 kg de material reciclado por persona al año, superando a la mayoría de las comunas del país.

Villa O “Higgins.- Jorge Flores, del Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad, Aseo y Ornato del municipio, explicó que este logro no se debe a un único programa, sino a un enfoque integral y constante que se ha fortalecido a lo largo del tiempo. “Más que un programa específico, un hito relevante ha sido la instalación de 13 puntos limpios en distintos sectores de la comuna, que facilitan la separación de residuos como vidrio, papel, cartón, plásticos y aluminio”, señaló.

Un sistema de recolección diferenciado y el compromiso ciudadano

Uno de los pilares de este éxito es el sistema de recolección diferenciada, que opera dos veces por semana: los lunes y jueves se recogen los residuos inorgánicos por la mañana y los orgánicos por la tarde. “Esta diferenciación ha contribuido significativamente a la adecuada preparación de los residuos para su posterior reciclaje”, afirmó el encargado, destacando el rol fundamental de los operadores del relleno sanitario.

La clave del alto índice de participación ciudadana reside en el compromiso de la comunidad, que ha asumido la protección del medio ambiente como una responsabilidad colectiva. “El principal incentivo que impulsa a la comunidad es el deseo colectivo de mantener este territorio prístino, libre de residuos”, indicó el representante municipal.

Desafíos únicos de la Región de Aysén

A pesar del éxito, la gestión de residuos en O’Higgins no está exenta de desafíos. La ubicación geográfica en la Región de Aysén presenta obstáculos logísticos y presupuestarios, como el elevado costo de trasladar los residuos valorizables a centros de reciclaje, que asciende a unos 2,5 millones de pesos. Las bajas temperaturas del otoño e invierno también complican las operaciones. No obstante, el encargado destacó el compromiso del personal de terreno, “quienes cumplen con sus funciones semana a semana de manera ejemplar; sin su esfuerzo, nada de esto sería posible”.

Proyectos futuros y una visión de sostenibilidad

El municipio no se detiene en este logro y ya trabaja en nuevas iniciativas para fortalecer su gestión ambiental. Entre ellas, se encuentra la Certificación Ambiental Municipal (SCAM), un proceso que busca ordenar y fortalecer la gestión ambiental interna. Además, se están desarrollando proyectos concretos de economía circular, como la habilitación de una escombrera municipal y una planta de valorización de residuos orgánicos, que durante el 2024 trató aproximadamente 9 toneladas de residuos orgánicos a través de compostaje y vermicompostaje.

Con estos proyectos, O’Higgins reafirma su compromiso de seguir siendo un referente en la protección de su entorno natural, demostrando que la dedicación y la conciencia ambiental pueden superar cualquier desafío.