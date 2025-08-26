Chile Vamos Aysén emplaza al Gobierno a explicar designación de nueva seremi de Energía acusando falta de acuciosidad en nombramiento

Esto, ante antiguas publicaciones realizadas en redes sociales por Sandra Maldonado en contra del hoy fallecido ex presidente Sebastián Piñera

Coyhaique.- Los presidentes en Aysén de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Andrea Ponce; de Renovacion Nacional (RN), Raul Rudolphi; y de EVOPOLI, Miguel Beltran, cuestionaron el reciente nombramiento de la seremi de Energía, Sandra Maldonado, por antiguas publicaciones realizadas en redes sociales en contra del hoy fallecido ex presidente Sebastián Piñera.

En ese sentido, los dirigentes acusaron falta de acuciosidad en la designación que realizó el Ejecutivo regional, algo en lo que enfatizó la presidenta de la Udi Aysén, Andrea Ponce. “Definitivamente este Gobierno no se preocupa de elegir bien a sus representantes”, agregando que esta designación es absolutamente cuestionable, pues no cuenta con las competencias técnicas para el cargo”, señaló.

Pero lo más grave, puntualizó, es que se designa en el cargo “a una persona que hace todo tipo de referencias groseras y malintencionadas sobre la figura del ex presidente Sebastián Piñera, demostrando que no tiene las condiciones para argumentar políticamente y con respeto, que es lo mínimo que se le puede pedir a un secretario regional ministerial”.

Por lo mismo, el presidente de RN en la región, Raul Rudolphi, llamó al delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán, a procurar que la designación de cargos políticos se haga con la debida idoneidad técnica. “Junto a lo anterior la invitación es sumarse a la condena de todo tipo de violencia política, los dichos -de la hoy Seremi de Energía- respecto del Expresidente Piñera, no contribuyen en nada, más bien colisionan, con este objetivo que debe ser una máxima para quienes abrazamos los valores de la democracia”, aseguró.

Por su parte, el presidente de EVOPOLI, Miguel Beltrán, criticó duramente la designación de Maldonado como titular de Energía en Aysén por sus dichos contra el ex presidente Piñera, señalando que el presidente Gabriel Boric no cumplió lo que prometió a Chile. “La violencia siempre debe ser condenada, venga de donde venga”, indicó.

Beltran dijo que hoy Chile “sufre en salud, educación, vivienda, trabajo”, lamentando la situación de las Pymes, así como recordó los casos de corrupcion ocurridos en el país en los últimos años. “Esperamos que pasen los días y Chile pueda volver a crecer, que se vuelva a “hacer la pega”. Y esperamos que prime la cordura y el respeto”, concluyó.