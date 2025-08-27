Declaración Pública Partido Socialista Región de Aysén frente a solicitud de renuncia al cargo de Seremi de energía

Frente a la reciente solicitud de renuncia dirigida a nuestra militante Sandra Maldonado Garcés, Seremi de Energía de la Región de Aysén, queremos manifestar lo siguiente:

1. Rechazamos categóricamente los intentos de deslegitimar su nombramiento mediante campañas de desprestigio que apelan a publicaciones descontextualizadas y ataques personales. Sandra Maldonado es una profesional comprometida con el desarrollo de la región, con una trayectoria que respalda su capacidad técnica y política para ejercer el cargo.

2. Nos preocupa profundamente que sectores de la extrema derecha insistan en instalar y condicionar el ejercicio de los cargos públicos a personas que han compartido opiniones y publicaciones del pasado e inclusive siendo editadas para generar un impacto mediático y público con la finalidad de denostar y manchar la imagen personal y pública. Recordemos, sin ir más lejos que la propia candidata de Chile Vamos hace un tiempo acusó al equipo del fascista Kast de realizar una campaña por redes sociales denostando su condición de salud mental, para ello editaron entrevistas y salidas mediáticas de la candidata de derecha para conseguir este objetivo.

3. Hacemos un llamado a los partidos de oposición a elevar el debate político, dejando atrás la lógica del acoso digital y la desinformación, y enfocándose en los desafíos reales que enfrenta el país.

Partido Socialista de Chile

Dirección Regional de Aysén