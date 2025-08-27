Con éxito se desarrolló en Puerto Aysén el taller para el Plan de Gestión del Sitio de Memoria Segunda Comisaría

Los días 22 y 23 de agosto de 2025 se desarrolló en Puerto Aysén el taller “Construyendo el Plan de Gestión del Sitio de Memoria Segunda Comisaría de Carabineros”, instancia organizada por la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en conjunto con la SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Aysén y la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique.

Aysen.- La actividad reunió a representantes de organizaciones de derechos humanos, instituciones y actores comunitarios, quienes durante dos jornadas trabajaron de manera participativa en el diseño de un plan de gestión que permita proyectar la sustentabilidad del sitio de memoria, fortalecer su vínculo con la comunidad y aportar a las garantías de no repetición. El taller contempló visitas al sitio, dinámicas de reflexión colectiva y la construcción de una matriz operativa con misión, visión, valores y objetivos estratégicos, todo ello desde un enfoque de derechos humanos y en coherencia con las políticas culturales de memoria impulsadas a nivel nacional.

En este marco, María Erita Vera, presidenta de la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique, valoró la importancia de contar con un plan de gestión que garantice la continuidad del trabajo de memoria y enfatizó la necesidad de mayor difusión y compromiso social. “Un plan de gestión nos garantiza la continuidad del sitio y nos permite prevalecer no solo lo patrimonial sino también lo simbólico, relacionándolo con la comunidad, no solo de Puerto Aysén, sino de toda la región y del país”. “Quisiera hacer un llamado a todos los medios de comunicación y a las instituciones para dar a conocer el sitio de memoria, que la gente sepa lo que ocurrió ahí, lo visite y se relacione con él, porque es fundamental para garantizar la no repetición.”

Por su parte, Francia Jamett Pizarro, encargada nacional de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, realizó una evaluación que combinó reconocimiento y desafíos. “Desde que conocí hace ya nueve años a la agrupación, todo mi reconocimiento, valoración y respeto por la perseverancia y el compromiso con la memoria y los derechos humanos. Me voy encantada con la gente, que ha sido muy generosa con respecto a su historia y su memoria.” “La intervención de Carabineros en el sitio evidenció cuánto falta todavía por hacer y la gran deuda que el Estado mantiene. Nuestra mayor protección de los sitios será la fuerza de las comunidades: jóvenes, mujeres, territoriales, trabajando en red y en colaboración.” Agregó

La jornada también contó con la presencia del seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Aysén, Felipe Quiroz, quien destacó el valor del proceso y manifestó el compromiso del Gobierno con la memoria y los derechos humanos. “El reconocimiento por parte del Estado al Sitio de Memoria en Puerto Aysén fue un paso fundamental. Sin embargo, este trabajo tiene una historia mucho más larga, impulsada por la comunidad a través de la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique. Nuestro deber es que permanezca como un símbolo vivo de lo que no debemos olvidar para no repetir”.

Finalmente, la voz de Patricia Altamirano Fuentes, participante del taller y directamente afectada por el golpe cívico militar, compartió un sentido testimonio que remarcó la dimensión humana de este proceso. “Me gustaría tanto que esto se planteara en un pueblito tan chiquitito como el que vivo yo, donde la gente no lo sabe. Estos talleres ayudan a aprender, a perder el miedo y a sacar la voz, porque por mucho tiempo no se podía hablar nada.”

De esta forma, el taller en Puerto Aysén no solo avanzó en la construcción de un instrumento técnico para la gestión del sitio de memoria, sino que también se convirtió en un espacio de encuentro, reconocimiento y proyección, reafirmando el compromiso de comunidades, instituciones y agrupaciones con la memoria histórica y los derechos humanos en la región de Aysén.