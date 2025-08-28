Mowi Chile es reconocida por segundo año consecutivo entre las empresas que más rápido pagan a pymes del sector acuícola

Durante 2024, la compañía destacó por la puntualidad de sus pagos a proveedores de las regiones de Aysén y Los Lagos. La distinción corresponde al premio “Mejores Empresas Pagadoras”, que realiza la Bolsa de Productos de Chile y Asech.

En una ceremonia realizada esta semana, se llevó a cabo la segunda edición del premio “Mejores Empresas Pagadoras”, que entrega la Bolsa de Productos de Chile (BCP) y la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), instancia donde Mowi Chile fue distinguida por segundo año consecutivo como una de las compañías con mayor grado de cumplimiento en los pagos a sus proveedores dentro de la categoría salmones.

“Para Mowi Chile representa un orgullo obtener esta distinción, porque se alinea con nuestra estrategia de sustentabilidad, que nos mandata tener una producción que sea respetuosa con nuestro planeta y permita que las comunidades se desarrollen. En nuestra visión, el crecimiento de los proveedores locales, especialmente aquellos que son pymes, es fundamental para tener una región más próspera, así como una mejor industria”, explicó el gerente de sustentabilidad y asuntos públicos de Mowi Chile, Álvaro Pérez.

La metodología del premio se basa en información oficial de facturas ingresadas a custodia de la BPC y su filial BPC Servicios y Negocios, considerando requisitos financieros de las empresas pagadoras y evaluando criterios como plazo de pago promedio, consistencia entre fechas confirmadas y efectivas, comportamiento histórico, entre otros factores.

De este modo, Mowi Chile fue reconocido en la industria acuícola, ya que durante 2024 se destacó por pagar en breves plazos a sus proveedores Pyme de las regiones de Aysén y Los Lagos, consolidándose como líder en cumplimiento y eficiencia financiera.

Para lograr esto, se han implementado diversas acciones al interior de compañía, entre ellas, el seguimiento integral del proceso de compra para detectar y resolver posibles cuellos de botella; la incorporación de tecnologías de automatización que agilizan la revisión y aprobación de facturas, junto a una planificación constante de caja, entre otras acciones.

“Nuestra meta hacia 2026 es seguir fomentando estas prácticas, para avanzar en la mejora continua y en el crecimiento conjunto con nuestros proveedores. Este premio nos reafirma que vamos por el camino correcto y nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestro vínculo local”, agregó Pérez.

Por su parte Claudio Carrasco, gerente técnico y socio en South Service Chile, empresa proveedora de Mowi en la región de Aysén, afirmó que “hoy Mowi está marcando la pauta en la industria salmonera en su relación con proveedores locales. Para nosotros es vital contar con pagos a tiempo, planificación y contratos formales: eso es el oxígeno económico que nos permite crecer, invertir y cumplir con nuestros trabajadores”.

Mowi forma parte de la Bolsa de Producto desde inicios de 2023, con el propósito de mejorar las condiciones de financiamiento a empresas proveedoras, para garantizar mayor liquidez, mejores tasas y transparencia en cuanto a pagos; conceptos claves para la formulación y desarrollo de la cadena productiva y valor.