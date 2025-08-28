INACAP Sede Coyhaique participa en Feria de Vinculación en Puerto Aysén

En el marco del Mes de la Educación Técnico-Profesional (TP), el equipo de Admisión y Cauce CEDEM de INACAP Sede Coyhaique se trasladó hasta Puerto Aysén para ser parte de la tercera versión de la Feria de Vinculación Educación–Empresa–Servicios, organizada por el Liceo Politécnico de la ciudad.

Aysen.- Durante la jornada, se compartió información clave sobre el proceso de Admisión 2026 y la oferta académica de la sede, dirigida especialmente a estudiantes de enseñanza media interesados en continuar su formación en el ámbito técnico-profesional.

Camilo Haros, Encargado Subrogante de Admisión de INACAP Coyhaique, destacó la relevancia de participar en este tipo de instancias “Estar presentes en esta feria nos permite acercarnos directamente a los jóvenes de la región, resolver sus dudas y mostrarles las oportunidades que tienen para construir su futuro. Es fundamental para nosotros generar estos espacios de diálogo y orientación vocacional”.

La actividad se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y colaboración, fortaleciendo los vínculos entre la comunidad educativa y los distintos actores del territorio.