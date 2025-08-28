Chile Chico: Concejala Valdebenito cuestiona y lamenta alzas reiteradas de las tarifas eléctricas

Realizo una presentación ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para plantear la inquietud

Chile Chico.- La concejala por Chile Chico, Angela Valdebenito, realizó una presentación ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ante las reiteradas alzas de las tarifas eléctricas en la comuna.

“Venimos a exponer la situación que se está viviendo”, señaló ante la preocupación que existe por este tema entre los vecinos. “Si bien hoy no está explícitamente consagrado como derecho fundamental en la Constitución, el acceso universal al agua y la luz se ha convertido en un principio ampliamente aceptado y defendido por los diversos actores sociales y políticos en Chile”, puntualizado que es por eso “que se apela a garantizarlo a través de diversas políticas públicas y mecanismos de desarrollo social”.

Valdebenito dijo que, si bien existen mecanismos de regularización en caso de mora, “en una economía baja, donde el desempleo afecta fuertemente a nuestra población local, muchas veces no se puede acceder a tales opciones que la empresa puede otorgar”.

En esa línea, agregó que es fundamental se tenga en consideración la realidad local y “nos puedan ayudar a buscar vías que otorguen un camino de salida favorable a esta situación tan lamentable”.

La representante comunal dijo que “esto debe regularse”, insistiendo en su preocupación sobre el tema.

Sobre lo mismo, recordó que hoy está en trámite el proyecto de ley que perfecciona los sistemas medianos de generacion. “Esperamos que dentro de lo que sea posible, los plazos y las voluntades políticas pueda llevarse a cabo la votación para que podamos de alguna forma ir incrementando las soluciones para nuestros vecinos”, subrayó.

Finalmente, dijo que la presentación también fue remitida a la empresa eléctrica Edelaysen para de esa manera “establecer que los cobros sean los apropiados”, y así poder corregir “el cobro excesivo que han presentado nuestros vecinos de Chile Chico”.