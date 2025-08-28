Mesa Regional de Género del sector Justicia realizará diversas actividades en el litoral y zona norte de la región

Con el objetivo de conocer el avance del trabajo desarrollado en lo que va del año, recientemente se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa Regional de Género del sector Justicia, instancia encabezada por el seremi de la cartera Samuel Navarro Castro y que reúne a los 6 servicios dependientes y relacionados.

Aysen.- Cabe mencionar que esta instancia, busca internalizar y comprometer acciones con enfoque de género, ya sea en la actividad diaria de los servicios como en los respectivos ámbitos de competencia a los que están mandatados.

Tras el encuentro, el seremi Samuel Navarro explicó que “como cartera de Justicia cada cierto tiempo vamos viendo el estado de avance de la agenda de género, donde transversalizamos el enfoque de género en cada uno de los servicios dependientes y relacionados, así también vamos planificando las acciones a desarrollar en lo que resta del año y de esa manera vamos concretando aquellos objetivos y metas que nos hemos planteado en esta agenda 2022- 2026, fue una reunión muy productiva, donde además hubo intercambio de opiniones, pero también de materiales y de ideas a desarrollar”.

Ahora respecto a las actividades planificadas en el corto plazo, Samuel Navarro indicó que “están planificadas dos plazas de justicia temáticas a desarrollarse los meses de septiembre y octubre ya sea en el litoral y en la zona norte de la región, las que están planificadas fuera de Coyhaique, en aquellos lugares y territorios donde regularmente no están presentes los servicios públicos de Justicia, lo que nos permite llevar estas materias, éstas políticas a aquellas localidades alejadas del centro de la región y nos permite compartir algunos conocimientos en el ámbito de cada servicio a distintas instituciones, ya sean escuelas, liceos, Carabineros, establecimientos de salud, organizaciones sociales y comunitarias”.

Finalmente, cabe mencionar que estas Plazas de Justicia temáticas enmarcadas en el trabajo que desarrolla la mesa regional de género, permiten el despliegue de los distintos servicios públicos, los que desde su ámbito de competencia desarrollan charlas a distintos públicos objetivos, esto previa coordinación realizada con distintos actores locales.