SERNAC fiscalizó locales de venta de lentes ópticos en la comuna de Coyhaique

Coyhaique.- Con el objetivo de verificar en terreno el estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Derechos a las Personas Consumidoras por parte de las empresas, la Dirección Regional de Aysén fiscalizó el comercio de venta lentes ópticos en la comuna de Coyhaique.

Esta acción refleja el compromiso de la institución por proteger los derechos de las personas consumidoras, promover un mercado seguro y transparente, donde los servicios y productos ofrecidos cumplan con estándares de calidad y seguridad.

Hay que recordar que dentro de sus ámbitos de competencias en este mercado, el SERNAC fiscalizó:

● Identificación de la empresa y jefe de local.

● Información veraz y oportuna sobre los servicios y productos ofrecidos.

● Información básica comercial, en relación a los precios/tarifas publicados e información sobre medios de pagos.

● Seguridad en el consumo sobre los servicios ofrecidos.

● Garantía legal, entre otros puntos.

La Ley del Consumidor establece que, si un producto nuevo viene defectuoso o presenta fallas por un uso normal, los consumidores tienen derecho a la garantía legal de 6 meses, que incluye tres opciones: el cambio, la reparación o la devolución de lo pagado, a elección del consumidor.

Por lo que la empresa está obligada a informar de forma correcta a sus clientes el plazo de garantía legal.

A lo que se suma las condiciones de las promociones y ofertas, como, por ejemplo, si la consulta oftalmológica que se ofrece es gratuita o tiene algún costo asociado.

La Directora Regional del SERNAC, Sandra Espinoza, enfatizó que “el llamado a las personas consumidoras es a tomar decisiones de consumo informadas, evaluar eventuales riesgos, comparar precio/calidad en el comercio formal y reclamar frente a cualquier irregularidad”.

A través de esta acción fiscalizadora el SERNAC ha abarcado tanto a ópticas o marcas de cadena como también a proveedores locales de menor tamaño.

Ante un problema de consumo, las personas pueden ingresar su reclamo directamente en SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas ubicadas en la región, las cuales puede revisar en www.sernac.cl/aysen.