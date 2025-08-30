Calisto se reúne con comités de vivienda y Serviu para abordar la escasez de terrenos en Coyhaique

El diputado Miguel Ángel Calisto sostuvo una importante reunión en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) junto a tres comités de vivienda de Coyhaique. El objetivo del encuentro fue buscar soluciones a la crítica falta de terrenos que enfrenta la capital regional, un obstáculo clave para la concreción de los proyectos habitacionales de estas familias.

Coyhaique.- Los comités que participaron en la reunión fueron Raíz de la Patagonia , Un Sueño de la Patagonia y Kuyén. En total, son 160 familias que dependen de la asignación de un terreno para avanzar en el sueño de la casa propia.

En la reunión también estuvieron preente representantes de la entidad patrocinante, destacando el trabajo conjunto entre autoridades, dirigentes sociales y entidades técnicas.

El diputado Calisto enfatizó la urgencia de la situación: “Estamos en el Serviu junto a María José Díaz, dirigente, representante de un grupo de comités de vivienda, también junto a la señora Luz Marina, que es de la entidad patrocinante Musinos. Para nosotros es importante poner sobre la discusión, la importancia de la vivienda propia para todas las familias de nuestra región”.

El parlamentario señaló que la falta de terrenos en Coyhaique es una realidad debido a los proyectos ya en curso, como la Chacra G y la Chacra 40B. “Hoy día estamos en la búsqueda particularmente del terreno para proyectar los comités, tomando en cuenta que ya en Coyhaique prácticamente no quedan terrenos, esa es una realidad. Lo que nos queda es buscar alguna alternativa en altura para densificar acá en Coyhaique o también fuera de Coyhaique, más bien en las localidades. Por lo tanto estamos comprometidos para sacar adelante estos tres comités que hoy día están buscando terreno, sobre todo porque en su gran mayoría necesitan, son del 40 por ciento del registro de salud de hogares, son familias necesitadas de la comuna de Coyhaique”, agregó.

Por su parte, la dirigenta de los comités, María José Díaz, destacó el apoyo de la entidad patrocinante: “Nosotros tenemos un comité de vivienda y asesoramos dos más. El compromiso está, la falta habitacional está. Son muchas familias que están en este momento con nosotros. Como mencionó don Miguel Ángel, estamos en busca de terreno. Así que esperamos tener buenos resultados y avanzar hacia adelante, porque para eso están los dirigentes jóvenes también, que muchas veces no se reflejan, pero nosotros somos un reflejo de ello”.