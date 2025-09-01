Ximena Ordenes “Con las pensiones no se juega”

La Senadora por Aysén crítico al abanderado presidencial, José Antonio Kast y su propuesta “Chao préstamo” producto de las consecuencias sobre los jubilados y la inviabilidad de su medida.

Coyhaique.- Tajante fue la Senadora por la Región de Aysén, Ximena Órdenes, al criticar la propuesta del candidato presidencial, José Antonio Kast, que implica modificar la reforma de pensiones y eliminar el auto préstamo aun cuando esta medida fuera aprobada recién en enero con votos de Chile Vamos. Según la parlamentaria el anuncio del abanderado de ultraderecha trae incertidumbre y perjudica a millones de jubilados.

Ximena Órdenes, Senadora por la Región de Aysén, fue enfática en decir que mientras el acuerdo alcanzado en enero de este año garantiza el aumento de la pensiones el anunció de Kast sólo genera incertidumbre y afecta la seguridad de millones de chilenos. “Sellamos un acuerdo que garantiza el aumento de las pensiones en Chile, ese fue el corazón de la reforma previsional y ahora Kast está diciendo que va a eliminar el mecanismo de financiamiento que garantiza el aumento de las pensiones. No es posible dar nuevos espacios de incertidumbre, aquí se deben respetar los acuerdos y espero que las personas no caigan en la trampa de creer que esto es un paso adelante en el país”.

Según la parlamentaria es necesario defender las pensiones y la tranquilidad de millones de familias que están en riesgo frente a las propuestas de José Antonio Kast que significarían bajar hasta en $80 mil las jubilaciones. “Porque la seguridad de Chile también pasa por jubilar con dignidad y vivir con certezas, esa es uno de los objetivos que tenemos desde las candidatura de Jeannette Jara. La medida de Kast perjudica a millones de chilenos y chilenas, eso es lo que no podemos permitir”, sentenció la Senadora por Aysén.