Senador Sandoval llama a Ministerio de Transportes a implementar servicio complementario entre Quellón y Puerto Cisnes

Gremios del transporte regional declararon en los últimos días estado de alerta amarilla ante los problemas de conectividad producto del deterioro estructural del Puente Yelcho en la ruta 7 norte

Aysen.- El senador David Sandoval manifestó su preocupación luego de que en los últimos días la Asociación Gremial de Transportistas Aysén-Chacabuco (Agrecach), la Asociación Gremial de Camioneros de la Patagonia, y la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Coyhaique (Aducam) declararan estado de alerta amarilla ante los problemas de conectividad que se viven en la ruta 7 norte por el deterioro estructural del Puente Yelcho y las restricciones impuestas al tránsito de camiones.

En ese sentido, el parlamentario conversó de este tema con Conrado Redlich, de Agrecach, quien manifestó su inquietud con lo que está pasando actualmente y las dificultades que trae consigo una situación de esta naturaleza. “Lo que plantea el Ministerio de Obras Públicas es que, para una solución definitiva, van a pasar muchos años más antes de reponer un puente de esas características. Y el ministerio de Transportes dice que no hay plata para aplicar un subsidio complementario”, indicó.

Por lo mismo es que expresó su inquietud pues una de las alternativas que les proponen es una frecuencia adicional, pero con costo comercial. “(Pero) ellos dicen que no tienen la culpa de que el Estado no haya previsto los problemas de transporte, de recuperación, de mantenciones de los puentes. Entonces plantean que se dispongan otros servicios entre Quellón y Puerto Cisnes”, explicó.

En esa línea, Sandoval comprometió acciones para buscar una solución al tema, remitiendo los antecedentes al propio ministerio de Transportes, resaltando la labor de los dirigentes de las distintas asociaciones, quienes han puesto el tema en el debate. “Esto es un verdadero cuello de botella que evidentemente genera algunas dificultades. Son las fragilidades de transporte y vamos a estar muy atentos, porque como bien señalan los transportistas, si esto pudiera afectar el abastecimiento de la región de Aysén, es un tema que debe preocupar absolutamente”, recalcó.

Con todo, el legislador insistió en que como la reparación del puente no es una opción a corto plazo, “la única solución por lo tanto, es pedir un servicio complementario de transporte marítimo entre Quellón y Puerto Cisnes”, más aún si se considera lo señalado por los propios transportistas en cuanto a que el 60% de lo que entra a Aysén pasa por la Ruta 7.