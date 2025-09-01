Ejercito : Fortaleciendo las capacidades logísticas en Aysén

Con el objetivo de fortalecer sus capacidades de despliegue y abastecimiento en escenarios de alta exigencias, las unidades logísticas de la IV División de Ejército participaron de un Ejercicio de Coordinación Logística (LCX), que tuvo una duración de una semana y se ejecutó en distintos puntos de la Región de Aysén.

Coyhaique.- En la actividad participaron la Compañía Logística y Administrativa Divisionaria N° 4 “Coyhaique”; el Destacamento Motorizado N° 14 “Aysén”, con el Batallón de Infantería Motorizado N° 26 “Aysén” y la Batería de Artillería Independiente N° 8 “San Carlos de Ancud”; y el Regimiento N° 8 “Chiloé” con el Batallón de Ingenieros N° 8 “Chiloé”.

El ejercicio constó de tres fases: la primera es la doctrinaria, donde se aunaron conceptos y retomaron definiciones propias de la logística, para operar con un lenguaje común; la segunda es de instrucción y entrenamiento en terreno, donde se aplicó lo aprendido en el aula; y la última es la ejecución del ejercicio.

En el Ejercicio, bajo una situación de combate las unidades se desplegaron en distintas áreas de la Región, donde la Compañía Logística y Administrativa Divisionaria N° 4 “Coyhaique”, a través de un puesto de mando de una dirección, concertada por la división, aplicaron lo visto en las etapas anteriores, permitiendo comprobar las capacidades logísticas de las unidades participantes y mejorar los procesos.

Al respecto, Comandante de la Compañía Logística y Administrativa Divisionaria N° 4 “Coyhaique”, Teniente Coronel Francisco Herrera M., explicó la relevancia que tuvo esta instancia. “Fue una experiencia positiva, porque permitió a las unidades poder comprobar capacidades que tenemos. La importancia de este, es que se pueden ejecutar procedimientos de combate, con la unidad logística superior y las unidades logísticas de las unidades de combate”, declaró.

Por su parte, el Auxiliar S-6 mando y control, Sargento 1° Omar Alegría C., valoró la actividad destacando que “para nosotros fue relevante mejorar los procedimientos de combates logísticos con los escalones de las Unidades de Combate apoyadas, entrenar de forma conjunta con personal y medios de otras unidades, homologar el vocabulario técnico y obtener lecciones valiosas para el proceso de mejora continua. Al ponernos a prueba, adquirimos una experiencia real que nos permitirá enfrentar de mejor manera una potencial crisis y mejorar nuestra capacidad de respuesta”.

Este tipo de entrenamiento ponen a prueba los distintos procesos de planificación, el transporte y la maniobra logística en condiciones similares a un escenario real, reafirmando la preparación de sus integrantes con la labor que realizan.