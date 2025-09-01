Tres Municipios de la Región de Aysén obtienen distinción Turística de SERNATUR

Con la presencia de la Subsecretaria de Turismo y el Director Nacional de Sernatur, este 28 y 29 de agosto se desarrolló en la ciudad de Futrono, región de Los Ríos, el 5° Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas, organizado por el Servicio Nacional de Turismo, el Gobierno Regional de Los Ríos y la Municipalidad de Futrono.

Coyhaique.- En este importante evento nacional se entregó la distinción de Municipalidad Turística de Sernatur a 33 Municipios del país, con esto se alcanza un total de 77 Municipios con esta distinción a nivel nacional. En esta oportunidad, y como representantes de la región de Aysén, recibieron esta distinción los municipios de Aysén, Chile Chico y O´Higgins. En esta ocasión también participó el alcalde de Río Ibañez, Marcelo Jelvez Cardenas, que se encuentra en proceso de obtención de la distinción turística.

En el marco de esta actividad, el director regional de Sernatur, Claudio Montecinos Angulo, destacó “La región de Aysén ha alcanzado un hito significativo en el trabajo con los municipios de la región. Las comunas de Aysén, O’Higgins y Chile Chico se han sumado a las que ya contaban con esta distinción, Tortel y Coyhaique, fortaleciendo así la gestión y planificación turística en los municipios de la región, condición necesaria para mejorar la competitividad del destino Aysén Patagonia. Por otro lado, quisiera destacar el reconocimineto que recibió la encargada de la Unidad de Turismo de la Municipalidad de Aysén, Loreta Coñecar, como la mejor coordinadora municipal de turismo de la Región de Aysén”.

Por su parte, el alcalde de Aysén, Luis Martínez Gallardo, expresó su impresión por la participación del Municipio en este Congreso, “Nos vamos muy felices, porque es la primera vez que tenemos la distinción como municipio turístico. Además, la cantidad de conversaciones que se generan y que son virtuosas para poder avanzar en el turismo de nuestra comuna. Quiero agradecer también a Sernatur por la organización, por todo lo que han generado y todas las ruedas de negocio y las atenciones que hemos tenido como municipio. Estamos felices, pero también esperanzados en que esto nos va a servir en la comuna para seguir creciendo”.

A su vez, el alcalde de Chile Chico, Ariel Keim Hermosilla, también compartió su impresión, “Estamos muy contentos, por supuesto, de estar acá en este quinto encuentro de municipalidades turísticas… contentos de poder estar poniendo en nombre de nuestra comuna en instancias tan importantes como esta, pero también, a la vez, contentos por la distinción que hemos recibido como una municipalidad turística, que sin duda también viene a reforzar el compromiso que tenemos como administración con el turismo en la línea de poder generar una estrategia seria, responsable y, por supuesto, con hechos concretos que permitan visibilizar a nuestra comuna en el plano nacional e internacional. Por supuesto que agradecer y reconocer también el apoyo que hemos recibido de parte de Sernatur para poder”.

Desde 2004, Sernatur impulsa el Programa Nacional de Turismo Municipal, trabajando con más de 90 comunas en todo el país. En 2019 se creó la Distinción Municipalidad Turística, un reconocimiento que certifica a los municipios que alcanzan un estándar mínimo de desarrollo y aplican buenas prácticas en la gestión del turismo.