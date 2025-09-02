Edelaysen nombra a nuevo gerente zonal en la Región de Aysén

En Edelaysen anunciaron la designación de Rodrigo Escare Ramírez como nuevo gerente zonal de la Región de Aysén y Provincia de Palena, reforzando su compromiso con la excelencia operacional, la calidad del servicio eléctrico y la cercanía con las comunidades del sur del país.

Coyhaique.- El ejecutivo, de profesión ingeniero eléctrico, civil industrial, que cuenta con amplia experiencia dentro del grupo en cargos como jefe de Distribución en Puerto Montt, asume este nuevo desafío con el objetivo de dar continuidad al plan de mejoras en infraestructura eléctrica, fortalecer la relación con las comunidades y responder a las necesidades de los clientes de la zona.

“Asumo este nuevo rol con gran responsabilidad y entusiasmo, consciente del impacto que tiene nuestro trabajo en la vida de las personas. Mi compromiso es seguir fortaleciendo la infraestructura eléctrica, mejorar la calidad del servicio y mantener una relación cercana y transparente con las comunidades de Aysén y Palena”, aseguró Rodrigo Escare Ramírez, nuevo gerente zonal de Edelaysen.

Cabe destacar que Leonardo Morán Aldana quien se desempeñaba en el cargo hasta el 31 de agosto de este año, asumirá un nuevo y relevante desafío: liderar como gerente Proyecto de Inversiones de Edelaysen, una iniciativa clave para el desarrollo de la operación del Grupo Saesa en la región.

Este nombramiento refleja la política de Edelaysen para potenciar el talento interno y promover liderazgos locales, reforzando el compromiso por un servicio más confiable, moderno y cercano a las personas.