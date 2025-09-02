Juventudes de Aysén podrán realizar captura fotográfica y revalidar la TNE en dependencias de INJUV

En el marco del Mes de las Juventudes, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) de la región de Aysén y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), suscribieron un convenio de colaboración destinado a ampliar y fortalecer el acceso de las y los jóvenes a programas y beneficios del estado.

Coyhaique.- La iniciativa permitirá la implementación de un módulo de atención de JUNAEB en dependencias de INJUV Aysén, espacio que facilitará la realización de trámites clave como la obtención de la primera Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), captura fotográfica, revalidación y reposición. Con ello, se busca acercar la gestión institucional a los territorios, promoviendo mayor equidad y reduciendo brechas de acceso a beneficios.

El acuerdo refleja el compromiso conjunto de ambas instituciones con el fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a juventudes, garantizando igualdad de oportunidades para las y los estudiantes de toda la región.

La ceremonia de firma contó con la participación del Director Nacional de INJUV, Juan Pablo Duhalde; Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Hans Zimmermann Dueñas; Director Regional de JUNAEB, Manuel Vivar Águila y Director Regional de INJUV Aysén, Camilo Triviño Urtubia. A la actividad también asistieron jóvenes de la región, quienes serán los principales beneficiarios de esta alianza institucional.

“Este hito es fundamental porque nos permite dar respuesta a una necesidad muy sentida de los estudiantes de la región, poder realizar los distintos tramites de la TNE de forma descentralizada y no depender de procesos del nivel central. Importante también la posibilidad de instalar el módulo en dependencias de INJUV, lo que nos va a permitir visibilizar más esta acción en la comunidad estudiantil y articular con el resto de la oferta programática para nuestras juventudes”, sostuvo el director regional de JUNAEB, Manuel Vivar Águila.

Para el director regional de INJUV Aysén, Camilo Triviño Urtubia “este convenio representa un paso concreto para que las juventudes de Aysén tengan un acceso más equitativo a beneficios fundamentales como la TNE. Nuestro compromiso es descentralizar y acercar la gestión pública a los territorios, eliminando barreras y asegurando que todas y todos los estudiantes de la región puedan contar con las mismas oportunidades. Con esta alianza, seguimos fortaleciendo el trabajo colaborativo entre instituciones, siempre poniendo en el centro a las juventudes.”

Desde Transportes, el seremiTT Hans Zimmerman Dueñas explicó a las juventudes presentes que los beneficios de la TNE no se reducen al transporte urbano, sino que se extienden al transporte rural y también a la red de subsidios del Ministerio de Transportes: “En la región de Aysén operan más de 234 rutas de servicios donde los estudiantes pueden usar la TNE para obtener rebajas. Ya sea los transportes públicos que no son subsidiados por el ministerio o los que son subsidiados por el ministerio. Además, la TNE no solamente puede ser ocupada en los servicios de transporte terrestre rural sino en cada uno de los servicios de conectividad que son subsidiados por el ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, como los servicios marítimos, fluviales, lacustres y aéreos, por ejemplo las avionetas hacia Villa O’Higgins o hacia Melinka”.

En tanto, Mellarlyn Taipe Carvajal, joven representante de la Federación Estudiantil de la Universidad Austral de Chile, indicó que “me gusta esta iniciativa ya que permite conocer los beneficios estudiantiles que nos ofrece la TNE y también, porque nos da conectividad con otros espacios de la región en cuánto a las tarifas. Me gustaría que dispongan de gráficas informativas que permita que la información de la TNE pueda llegar a más juventudes ya que muchos no saben sobre los beneficios a los que pueden acceder con su tarjeta. Tener esta información sin duda aportará un montón a las y los jóvenes”.

El módulo JUNAEB donde las juventudes podrán solicitar captura fotográfica, revalidar o tramitar la reposición de su TNE esta ubicado en Manuel Rodríguez #239, Coyhaique, (INJUV Aysén) y el horario de atención es de lunes a jueves, mañanas de 09:00 a 14:00 horas y en las tardes de 15:00 a 17:00 horas, viernes hasta las 16:00 horas.