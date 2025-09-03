Diputado Calisto apoya transportistas de Aysén y pide subsidio para enfrentar crisis de conectividad

Actualmente existen restricciones de tonelaje en el puente El Yelcho en la región de Los Lagos, lo que encarecerá el costo del transporte de mercadería a la región.

Coyhaique.- El diputado Miguel Ángel Calisto manifestó su profunda preocupación por crisis de conectividad que afecta a la región de Aysén, la cual amenaza con encarecer la canasta básica familiar. La situación se agudizó tras las restricciones de tonelaje impuestas en el puente El Yelcho, en la región de Los Lagos, debido a la rotura de uno de sus tirantes.

Las limitaciones de peso en el puente impiden el paso de camiones de carga que abastecen a Aysén, obligando a los transportistas a buscar alternativas más costosas, como el transporte marítimo.

El diputado Calisto, junto a dirigentes del gremio de camioneros, se reunió con el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, para solicitar una subvención urgente por parte del Gobierno Central o Regional. Esta medida permitiría aumentar la frecuencia del transporte marítimo desde Puerto Chacabuco y mitigar así el impacto económico en la región.

“Estamos muy preocupados por la situación que nos han planteado los transportistas, porque esta restricción afecta directamente al abastecimiento de productos de nuestra región”, señaló el diputado Calisto. “Lo que están pidiendo los transportistas es una subvención para poder aumentar la frecuencia del transporte marítimo desde Puerto Chacabuco y así sostener la restricción que tiene el uso del puente El Yelcho”.

“Esta es una situación grave, porque muestra la debilidad de nuestra región en materia de conectividad y, sobre todo, la vulnerabilidad en el abastecimiento. Si no existe un subsidio para los transportistas, ese costo se le va a traspasar a las personas que consumimos productos de nuestra región y se va a encarecer aún más la canasta básica. Por eso es tan importante que exista una subvención por parte del Estado para que ese costo no se traspase a las familias de Aysén”, enfatizó el diputado.

Camioneros alertan sobre impacto directo en el bolsillo de los ayseninos

El presidente de la Asociación Gremial de Camioneros Aysén Chacabuco, Conrado Redlich, se sumó a las declaraciones del diputado Calisto, alertando sobre el inminente aumento de precios para los habitantes de la región. Redlich explicó que la restricción en el puente El Yelcho, que limita el paso a 32.000 kilos, hace inviable económicamente los viajes de abastecimiento.

“Hoy día tenemos un problema que nos aqueja a todos como región. El corte de un tensor en el puente Yelcho nos ha limitado para pasar con nuestros equipos de carga que hacen el abastecimiento para la región con 32.000 kilos”, indicó Redlich. “Eso va a incurrir en un gran problema para nuestra región, porque con esa cantidad de kilos, obviamente, no se sustenta un viaje”.

El dirigente gremial recalcó que, sin un subsidio, el gremio no tendrá otra opción que cargar ese costo a sus clientes, quienes a su vez lo traspasarán a los habitantes de Aysén. “Al final nosotros vamos a tener que cargarle la cuenta a nuestros clientes y, a su vez, los clientes a los habitantes de esta región”, afirmó Redlich, quien destacó que la única solución viable es un subsidio a través del Ministerio de Transportes.