Servicio de Reinserción Social Juvenil lanza primera Consulta Ciudadana Participativa

Se extenderá hasta el 18 de septiembre y busca recoger opiniones, percepciones y propuestas de la ciudadanía para fortalecer las políticas públicas en materia de reinserción social juvenil.

Coyhaique.- La convocatoria está dirigida a personas desde los 14 años, con el propósito de fomentar la transparencia institucional e incorporar a la ciudadanía como un actor activo en la construcción, evaluación y fiscalización de las políticas públicas.

Entre los temas que abordará la consulta destacan: la nueva política de intervención especializada, la coordinación entre instituciones públicas y la orientación de la gestión hacia los jóvenes atendidos, con miras a favorecer su reinserción social.

El director regional del servicio, Israel Villavicencio, destacó la relevancia de este proceso. “Con esta consulta queremos generar un espacio abierto y transparente de diálogo, que permita a la ciudadanía aportar de manera directa en la construcción de la política pública en materia de reinserción social juvenil. Nos interesa escuchar diversas voces —del mundo académico, la sociedad civil, el sector privado, los equipos institucionales y, por supuesto, de los propios jóvenes— porque estamos convencidos de que la reinserción es un desafío compartido, que requiere el compromiso de todos y todas. Invitamos a sumarse activamente a este proceso participativo, que busca fortalecer nuestra labor y abrir mejores oportunidades para adolescentes y jóvenes en nuestro país.”

La Consulta Ciudadana estará disponible en línea hasta el 18 de septiembre en el sitio web reinsercionjuvenil.gob.cl.