Primera Feria Vocacional en Melinka: AquaChile presentó la salmonicultura como opción de futuro

La actividad, organizada por el Liceo de Melinka junto a la Municipalidad, reunió a universidades, organismos públicos y empresas con el objetivo de orientar a los estudiantes en su futuro académico y profesional.

Melinka.- El Liceo de Melinka fue escenario de la primera Feria Vocacional realizada en la isla, un encuentro que marcó un hito para la comunidad educativa y que buscó acercar a los jóvenes a distintas opciones de formación y desarrollo profesional. Organizada en conjunto con la Municipalidad, la feria reunió a universidades, instituciones públicas y compañías que dieron a conocer sus alternativas académicas, laborales y de servicio a la comunidad.

AquaChile participó con un stand interactivo en el que los estudiantes pudieron vivir, a través de lentes de realidad virtual, la experiencia de recorrer el proceso productivo completo de la salmonicultura. Además, se entregó material informativo y promocional, junto con la presencia de representantes de las áreas de Personas, TI, jefaturas de centros y el equipo de Comunidades, quienes respondieron dudas y orientaron a los asistentes.

Para la empresa, estar en esta primera feria vocacional fue una oportunidad de reforzar la cercanía con los jóvenes de la zona y mostrar la salmonicultura como un camino de futuro, con diversas alternativas de formación y empleo en la región de Aysén. En ese sentido, AquaChile también destacó su permanente aporte al desarrollo local, que incluye la generación de empleo, programas de formación y becas, además de la colaboración con organizaciones sociales y comunitarias.

“Esta feria fue muy valiosa porque nos permitió estar cerca de los jóvenes de Melinka y mostrarles, de manera didáctica y entretenida, cómo funciona nuestra industria. Queremos que vean que la salmonicultura ofrece oportunidades de futuro en distintos ámbitos, y que estamos comprometidos a seguir trabajando junto a la comunidad y las autoridades para abrir más caminos de desarrollo en la región de Aysén”, afirmó Anghela Pincol, relacionadora comunitaria de AquaChile en Melinka.

La feria contó con la participación de instituciones como DUOC UC, la Universidad Austral de Chile (UACh), la Universidad de Aysén, la Universidad de Los Lagos y JUNAEB, además de empresas como Camanchaca y organismos como SERNAPESCA, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Armada, Carabineros de Chile y la posta local, lo que reforzó la diversidad de opciones presentadas a los estudiantes.

El evento fue valorado como un precedente importante para la comuna, con la proyección de mantener estas instancias en el futuro para seguir acercando a los jóvenes de Melinka a un mundo de oportunidades académicas y laborales en su propio territorio.