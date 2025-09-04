Senador Sandoval visitó proyecto de producción de caviar patagónico desarrollado por Universidad de Los Lagos

Parlamentario recorrió las instalaciones ubicadas en sector El Claro de Coyhaique en compañía del administrador jefe del proyecto, Marcelo Díaz

Coyhaique.- El senador David Sandoval destacó el proyecto de producción de caviar patagónico desarrollado por la Universidad de Los Lagos en la piscicultura Dr. Shiraishi, ubicada en el sector El Claro de Coyhaique.

El parlamentario recorrió las instalaciones en compañía del administrador jefe del centro, Marcelo Díaz, oportunidad en que resaltó la relevancia que se lleve adelante una iniciativa de este tipo en la región de Aysén. “Esta piscicultura cumple una labor muy significativa y hoy día está en un proyecto de innovación de alto nivel”, resaltando que se trata de una tremenda instancia, potenciando un producto “que evidentemente en el mundo tiene un enorme valor”.

Por su parte, Marcelo Díaz recordó que la universidad de Los Lagos está dedicada, desde el año 2004, a la crianza de esturión blanco y siberiano, iniciando recientemente este proyecto de producción de caviar patagónico. “Hemos trasladado, en agosto, 3.200 reproductores de esturión blanco para empezar el proyecto que va a durar alrededor de diez años”, precisando que los 100 gramos de caviar cuestan alrededor de 280 mil pesos.

Asimismo, el funcionario indicó que la idea también es hacer una planta de proceso en la misma piscicultura, considerando que hoy trabajan alrededor de ocho personas en el lugar. “Cuando instalemos la planta de proceso va a subir significativamente (el número de personas)”, precisó.

Sobre esto último, el legislador valoró que sea gente de la región la que esté trabajando en el lugar. “De eso nos alegramos”, junto con felicitar el compromiso de la Universidad de Los Lagos para el desarrollo de la iniciativa. “Está reavivando un proyecto novedoso importante para la región”, concluyó.