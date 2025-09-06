Rechazo al Lanzamiento de Temporada Turística golpea al turismo local: Alcalde Ariel Keim manifiesta profunda preocupación

El alcalde de Chile Chico, Ariel Keim, manifestó su profunda preocupación tras la decisión de algunos concejales de rechazar el financiamiento del “Lanzamiento de Temporada Turística 2025-2026”, una actividad clave para la economía local, el turismo y las familias de la comuna. La moción fue rechazada por los concejales Pinto y Raúl Aude, y por la concejala Vadebenito y Gallardo , dejando sin aprobación una iniciativa preparada para impulsar la reactivación del sector.

Chile Chico.- Hace solo unas semanas, Chile Chico fue distinguida a nivel nacional con la categoría de “Municipalidad Turística”, un reconocimiento que —según el jefe comunal— no solo llena de orgullo, sino que compromete a seguir impulsando el turismo de manera estratégica, responsable y con visión de futuro.

“Desde el primer día de nuestra administración hemos definido con claridad que el turismo comunal es una prioridad transversal. No se trata de discursos, sino de políticas concretas respaldadas por nuestro Plan de Desarrollo Turístico Comunal (PLADETUR), trabajado junto a la comunidad y actores locales”, enfatizó Keim.

El edil recordó que existe un convenio aprobado por el mismo concejo municipal que contempla la realización de actividades como el Lanzamiento de Temporada Turística y el Festival del Tero; eventos que —a su juicio— “son mucho más que celebraciones: son instancias que generan identidad, dinamismo económico y oportunidades para nuestros emprendedores y emprendedoras”.

Asimismo, Keim subrayó que el presupuesto municipal 2025, aprobado por el concejo, considera recursos específicos para este tipo de iniciativas. “Cada servicio turístico, cada feria, cada evento genera empleo directo e indirecto, promueve nuestros atractivos y da visibilidad al esfuerzo de muchas familias que viven del turismo”, recalcó.

Con evidente molestia, el alcalde fue categórico:

“Lamentamos profundamente que este año Chile Chico no contará con un Lanzamiento de Temporada Turística, como sí lo harán otras comunas de la región. Esta situación responde a la falta de voluntad y a la inconsecuencia de algunos concejales, quienes han antepuesto caprichos políticos al bien común de la gente”.

Keim agregó que por primera vez la comuna iba a contar con un lanzamiento de nivel, con un programa robusto, pensado para concentrar un gran marco de público y mostrar toda la oferta turística local. “Se le ha quitado esa posibilidad a la comunidad, mediante un rechazo encubierto —porque la abstención también implica no otorgar apoyo— y eso es lamentable”, señaló.

Finalmente, Ariel Keim reafirmó su compromiso con el sector:

“Quiero decirles a los emprendedores, a los trabajadores del turismo y a todas las familias de Chile Chico, que esta administración no se detendrá. Nuestro compromiso con el turismo sigue intacto y redoblaremos los esfuerzos para fortalecer el equipo y dar continuidad a las actividades tradicionales de la temporada estival. Chile Chico merece más y seguiremos trabajando por eso”.