Autoridades proyectan más de mil viviendas en construcción al finalizar el periodo de Gobierno

Más de 850 viviendas se están ejecutando actualmente en la región de Aysén y se espera que en los próximos meses se inicie la construcción de otras 650, cifras positivas que fueron destacadas en los últimos días por autoridades y dirigentes en una ceremonia donde además se confirmó oficialmente el cumplimiento de la meta asumida por la región en el Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno.

Coyhaique.- Tal como indicó la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta, la cantidad de soluciones proyectadas viene a corroborar un trabajo que se ha hecho con mucha seriedad y responsabilidad en beneficio de las familias. “Aysén ha sido una región modelo, es una región que tiene muchos territorios aislados y ha podido llegar a sus 10 comunas, o sea, aquí el principio de descentralización se hace carne, ha podido reconocer las distintas formas de habitar, pudiendo también construir en muchas áreas rurales y con soluciones individuales para no dejar a nadie atrás. Eso además hace que tengamos que innovar mucho en la región, es difícil construir, es más caro, pero se ha logrado también un trabajo muy estrecho con los dirigentes, con las comunidades, con los otros organismos, como el Gobierno Regional, las municipalidades, y eso hace que se produzca este círculo virtuoso de colaboración. También reconocer la disposición de las empresas y de las entidades patrocinantes para llegar a cada uno de estos territorios, así que este es un motivo para celebrar”, afirmó.

De igual forma el Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz, enfatizó en que no es un tema menor que cuando aún faltan varios meses de gestión se puede afirmar que hay más de mil 500 familias que tendrán la dicha de tener su casa propia. “Por lo tanto, desde el punto de vista del Gobierno, el cumplir esta meta, así como otras, creo que es algo muy relevante, no solamente para quienes se beneficiaron, sino para la cosa pública, el rol del Estado, el compromiso de la política, pues significa también que estamos cumpliendo un compromiso con nuestra gente. No era demagogia decir que íbamos a construir mil 300 casas en la región, hoy día eso es una realidad, las familias están viviendo en ellas, no es un papel, es una vivienda física con estándares de alta calidad, es decir, estamos dando dignidad a la familia de Aysén y eso como Gobierno nos tiene muy contentos”, aseveró.

Por su parte, la Seremi de Vivienda, Paulina Ruz, puso especial énfasis en el aporte que han hecho los diferentes actores involucrados, quienes han puesto su mejor esfuerzo para alcanzar los objetivos. “Son mil 306 viviendas que entregamos, lo que es un logro, una gestión importante que se ha hecho como Gobierno, relevando el rol que han tenido los funcionarios de la Seremi, del Serviu y también, por supuesto, el rol que han tenido las empresas, ya que hemos trabajado en conjunto con ellos y con los dirigentes. Para nosotros esto también presenta un desafío, llegar a los distintos territorios de la región de Aysén, llegar con distintos programas, pero por sobre todo pensar que vamos a dejar un legado. Cuando asumimos como Gobierno, asumimos con 694 viviendas en ejecución. Al día de hoy hay 880 viviendas que se están construyendo y creemos que vamos a poder llegar a más de mil viviendas en ejecución. Eso habla de nuestro interés como Gobierno de visibilizar el acceso a la vivienda como una política pública de Estado que trasciende los gobiernos de turno”, aseguró.

Entre las familias que ya están con sus viviendas en construcción, se cuentan los integrantes del comité Amuyen 3 de Puerto Aysén, logro que fue valorado por su presidenta, Ximena Santana. “Para nosotros ha sido un proceso bastante satisfactorio porque hemos logrado obtener esto en muy poco tiempo. En el tercer año ya podríamos haber tenido nuestras casas, pero obviamente surgieron cosas en el camino, pero ya el próximo año vamos a estar con las casitas nuevas, si Dios quiere. Y es una etapa que no ha sido fácil, porque también hay altos y bajos, hay esperas, hay procesos que cumplir, pero con respeto y con paciencia se puede. Y obviamente el agradecimiento a la Seremi porque este proyecto es su proyecto, o sea, ella fue alguien fundamental que se la jugó y luchó para que esto saliera”, manifestó.

Cabe consignar que, como parte del cumplimiento de la meta regional en el Plan de Emergencia Habitacional, las autoridades se trasladaron hasta el sector de Villa Frei, en la comuna de Coyhaique, donde compartieron con la familia de Jordan Valdés, propietario de la vivienda mil 293, con la que se cumplió la meta y donde se colocó una placa conmemorativa para resaltar el importante logro para su familia y para el Gobierno.