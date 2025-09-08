Fiscalización preventiva para un 18 Seguro desplegó el Gobierno en Cochrane y Tortel

Con el objetivo de reforzar la seguridad pública para un 18 seguro, el Gobierno desplegó este fin de semana un operativo de fiscalización preventiva de personas y vehículos en Cochrane y Tortel, en la provincia Capitán Prat, en el sur de la Región de Aysén.

Cochrane.- El operativo fue encabezado por el Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán, y la seremi de Seguridad Pública, Ruth Vallejos Cuitiño, junto a equipos de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Armada, Carabineros y PDI.

“Tenemos esta conectividad con un subsidio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que nos permite conectar Puerto Natales con la Región de Aysén para el turismo y abastecimiento desde y hacia Magallanes, y queremos dar la señal de que se puede hacer de manera segura. Es un tramo que debemos potenciar, los transportistas la valoran y es posible hacerla de manera segura”, indicó el Delegado Jorge Díaz Guzmán.

En tanto, la seremi Ruth Vallejos dijo que “estamos inspeccionado todo lo que es control de drogas, cargas y la regularidad de los traslados. La idea es que nos aperemos este 18 cumpliendo la ley, así es que estamos trabajando en seguridad, estamos trabajando en prevención para que todos y todas podamos tener un 18 seguro”, enfatizó.

El capitán de puerto de Caleta Tortel, suboficial litoral de seguridad marítima Gonzalo Rodríguez Gutiérrez indicó que “vinimos a apoyar la labor de la seremi del Ministerio de Seguridad, una labor marítima de control de las rampas, el ferry Crux Australis, haciendo labor de orden, seguridad y disciplina y apoyo a las policías. Es importante la labor preventiva que se está desarrollando, debido a que hay un importante flujo de turismo y de carga en la región, desde Caleta Tortel hacia Puerto Edén y Puerto Natales”.

El Teniente coronel Rodrigo Molina Trujillo, subprefecto fronterizo de la Prefectura Aysén, añadió que “Carabineros, a través de Centauro y la sección OS-7, estuvimos fiscalizando temas de droga y revisando la documentación de los vehículos. Se hizo fiscalización, orientación y los resultados son los esperados”.

La PDI por medio de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Coyhaique y el Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Polint) Coyhaique, fiscalizaron personas y revisaron vehículos en busca de droga con ayuda de su ejemplar canino Jade.

“Se desarrollaron diversas fiscalizaciones, se controlaron personas extranjeras y chilenas y se registraron vehículos livianos y pesados, todos sin ninguna novedad. Se van a seguir haciendo estas fiscalizaciones en distintos puntos de la región”, comentó René Retamal Quintanilla, subprefecto y jefe de Polint Coyhaique, quien valoró el trabajo en conjunto realizado con las otras instituciones de manera simultánea, en pos de bajar la percepción de inseguridad que adolece a los ayseninos.

Junto con las fiscalizaciones marítimas, el operativo consideró inspecciones en áreas pobladas a fin de cautelar el cumplimiento de las normativas asociadas a la celebración de Fiestas Patrias.