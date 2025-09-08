Senadora Ordenes por recorte al presupuesto 2026 de GORE Aysén “Esto es inaceptable y trabajaré para cambiar esta situación”

La representante de Aysén en el Senado de la República, Ximena Ordenes Neira, se mostró molesta ante la noticia de que habría por lo menos 12 regiones con recortes en el presupuesto 2026 de sus gobiernos regionales. De estas, Aysén reduciría 6,9 puntos respecto del 2025, siendo la región más golpeada por el eventual recorte. La legisladora señaló que es inaceptable y aseguró que trabajará para que esto se rectifique.

Aysen.- “El recorte al presupuesto del Gobierno Regional de Aysén es impresentable, condiciona proyectos emblemáticos de la región y coloca en un espacio de incertidumbre el proceso de planificación respecto al desarrollo”, sostuvo Ordenes, quien aseguró que espera que esta situación se rectifique y que la información entregada a los gobiernos regionales se logre revertir en la Ley de Presupuestos 2026.

Ordenes es parte de los 10 senadores que integran la Comisión Mixta de Presupuestos, instancia donde se discuten los detalles del erario nacional año a año. “Al menos mi compromiso como senadora por Aysén es rectificar esta situación”, recalcó la representante aysenina. Cabe señalar que el eventual recorte presupuestario para la región de Aysén sería de más de 5.650 millones de pesos.

Sobre la noticia en particular, se mostró molesta y señaló que “es primera vez, durante un largo periodo de tiempo, que se rebajan los presupuestos”. La legisladora argumentó que la región de Aysén necesita recursos para generar mayor inversión y con esta, mayor crecimiento. “Este es un tema que responde también a las necesidades de la gente, por lo que creo que esto es inaceptable: No al recorte. Trabajaremos para cambiar esta situación”, sostuvo.