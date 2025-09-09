Villa O´higgins sin ambulancia y falta de personal en salud denuncia Concejala Lorena Gatica

Preocupación en la comunidad de Villa O´higgins por la situación de la Posta local sumado a la presencia de tres virus que han afectado a parte importante de la población. Además, existiría ausencia de ambulancia y falta de personal en el único recinto asistencial de la villa.

Villa O “Higgins.- Así lo denuncia la Concejala de la comuna, Lorena Gatica. “Quiero dar a conocer la situación crítica que está viviendo nuestra comuna con el aumento de casos de enfermedades respiratorias. El día de ayer en un conversatorio organizado por funcionarios de la Seremi de Salud, nos informaron que actualmente enfrentamos la presencia de tres virus en nuestra comunidad, virus sincicial, adenovirus y rinovirus. En la posta de salud se están priorizando las atenciones de los casos de contingencia, lo que ha llevado a que las otras atenciones no se estén realizando”.

Toda esta contingencia se habría agudizado a partir del 3 de septiembre, donde la posta de Villa O´higgins debió ser reforzada desde su servicio coordinador, el hospital de Cochrane, añade la Concejala. “Esta situación comenzó el día miércoles 3 y desde entonces, desde el Hospital de Cochrane, que es el encargado de la coordinación de la posta, no han enviado personal de apoyo ni médico ni tampoco un reemplazo al TENS que fue trasladado con su bebé, que fue uno de los afectados por este virus a la ciudad de Coyhaique”.

Falta de insumos en la posta local, sin ambulancia, son otras de las situaciones que reclama la Concejala Lorena Gatica, “enfrentamos una notable falta de insumos en la posta y lo más preocupante es que la ambulancia no está en las condiciones para realizar un traslado a la localidad de Cochrane, si esto fuera necesario. Esto lo descubrimos ayer, anteriormente había pasado que nos habían dejado sin ambulancia, en donde posteriormente se sostuvo una conversación con parte de la comunidad con la directora del hospital de Cochane y también en su presencia del director de salud, donde ellos se comprometieron a no dejarnos sin ambulancia. Y nuevamente estamos a la deriva, sin ambulancia y solo a esperando tener un clima favorable para que todos los traslados puedan ser aéreos en caso de que estos sean necesarios posteriormente”.

La autoridad de la comuna de Villa O´higgins, dijo también que, “debemos agradecer que estos días el clima ha sido favorable, sin embargo, no sabemos cuánto más van a durar estas condiciones climáticas favorables ni cuánto tiempo más persistirá esta contingencia ni cuántas personas más serán afectadas. Especialmente los grupos de alto riesgo son los adultos mayores y los niños pequeños, que en este momento igual las estadísticas que fueron entregadas ayer por la seremi de salud que fueron los funcionarios que hicieron este conversatorio igual son preocupantes, son altas”.

Por último, la Concejala Lorena Gatica, hizo un enfático llamado a la autoridad regional, pero en particular a aquellas del área salud, a revisar que está pasando y como se puede mejorar la atención de salud en Villa O´higgins.

“Es por eso que hago un llamado a las autoridades del servicio de salud, ya que ya van 5 días de que llevamos esta alta contingencia en nuestra comuna y no nos han enviado personal ni de médico de apoyo ni tampoco un reemplazo del TENS que fue trasladado a la ciudad de Coyhaique. Necesitamos que ellos se comprometan con nuestra comuna y que nos entreguen las condiciones favorables para la atención a nuestra comunidad.