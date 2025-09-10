Comunicado Pública Servicio de Salud Aysén

En relación con diversas opiniones y publicaciones que
han circulado recientemente sobre la atención de salud en
la Posta de Salud de Villa O’Higgins, el Servicio informa lo siguiente:
1. Según el reporte epidemiológico del 8 de septiembre, se confirmaron
casos de enfermedad respiratoria en niños, niñas y comunidad,
asociados a virus sincicial (VRS), adenovirus y rinovirus.
Cuatro lactantes fueron derivados a hospitales de mayor complejidad
para su tratamiento oportuno. Paralelamente, se realizó la pesquisa de
menores con síntomas respiratorios y se reforzaron medidas de
educación y prevención para evitar nuevos contagios.
2. La posta cuenta actualmente con tres técnicos paramédicos, dos
médicos (uno de ellos en refuerzo desde el Hospital de Cochrane), una
enfermera, un kinesiólogo, un dentista y un conductor.
Este equipo permite dar continuidad a la atención y responder a las
necesidades de la comunidad.
3. La localidad dispone de una ambulancia operativa para el traslado de
pacientes cuando corresponde, de acuerdo con los protocolos
establecidos. Además, en caso necesario, se coordinan derivaciones
aéreas con SAMU para garantizar una atención oportuna y segura.
4. No existe desabastecimiento en la posta. Por el contrario, se cuenta
con refuerzo de oxígeno, medicamentos e insumos básicos, lo que
permite enfrentar contingencias y mantener las atenciones habituales
sin perjuicio.