Comunicado Pública Servicio de Salud Aysén

En relación con diversas opiniones y publicaciones que

han circulado recientemente sobre la atención de salud en

la Posta de Salud de Villa O’Higgins, el Servicio informa lo siguiente:

1. Según el reporte epidemiológico del 8 de septiembre, se confirmaron

casos de enfermedad respiratoria en niños, niñas y comunidad,

asociados a virus sincicial (VRS), adenovirus y rinovirus.

Cuatro lactantes fueron derivados a hospitales de mayor complejidad

para su tratamiento oportuno. Paralelamente, se realizó la pesquisa de

menores con síntomas respiratorios y se reforzaron medidas de

educación y prevención para evitar nuevos contagios.

2. La posta cuenta actualmente con tres técnicos paramédicos, dos

médicos (uno de ellos en refuerzo desde el Hospital de Cochrane), una

enfermera, un kinesiólogo, un dentista y un conductor.

Este equipo permite dar continuidad a la atención y responder a las

necesidades de la comunidad.

3. La localidad dispone de una ambulancia operativa para el traslado de

pacientes cuando corresponde, de acuerdo con los protocolos

establecidos. Además, en caso necesario, se coordinan derivaciones

aéreas con SAMU para garantizar una atención oportuna y segura.

4. No existe desabastecimiento en la posta. Por el contrario, se cuenta

con refuerzo de oxígeno, medicamentos e insumos básicos, lo que

permite enfrentar contingencias y mantener las atenciones habituales

sin perjuicio.