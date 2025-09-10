Diputado Calisto y comités de vivienda de la Chacra G2 piden agilizar proceso de su proyecto habitacional

El diputado Miguel Ángel Calisto y dirigentes y socios de los comités de vivienda Coirones del Sur, Casa Nueva, Esperanza de la Patagonia y 15 de Mayo, todos parte del proyecto habitacional Chacra G2 en Coyhaique, sostuvieron una reunión con la Seremi de Vivienda, Paulina Ruz. El encuentro, realizado en la sede de la población Víctor Domingo Silva, tuvo como objetivo principal agilizar los procesos para la concreción de los anhelados proyectos habitacionales.

Coyhaique.- El parlamentario, quien ha sido un activo colaborador en proyectos anteriores como Chacra G1, expresó su satisfacción por los avances. “Hemos sostenido una importante reunión con cuatro comités de vivienda que trabajan con la entidad patrocinante Xinta, proyectando la Chacra G2. Esto sigue la línea del trabajo que hicimos con Chacra G1, donde muchos comités ya están iniciando sus obras, lo que nos pone muy contentos”, afirmó Calisto.

“El proyecto Chacra G2 contempla cerca de 800 departamentos y 430 viviendas, un total de 1.213 familias que están proyectando sus hogares”, detalló el diputado. “Estamos contentos con este avance y lo más importante es que puedan cumplir con el sueño de su casa propia. Hemos apoyado a las dirigentes y a la entidad patrocinante, y lo que buscamos principalmente es que se agilicen los procesos, porque acá lo más importante es que Coyhaique siga creciendo”.

Por su parte, Marcela Llancalahuén, dirigenta de los comités, destacó el esfuerzo colaborativo. “Hoy, junto al diputado Miguel Ángel Calisto, la Seremi de Vivienda y nuestra entidad patrocinante, Xinta, estamos dando a conocer a los socios los avances de Chacra G2. De verdad nos ha costado mucho, somos 169 familias del déficit de la Chacra G1 que hemos avanzado y esperamos que los plazos se acorten. Estoy muy agradecida del trabajo silencioso que hemos hecho, porque esto le da tranquilidad a la gente que por tantos años ha esperado su vivienda”, señaló Llancalahuén.

Nicole Igrutinovich, presidenta del Comité Esperanza de la Patagonia, manifestó su optimismo tras la reunión. “Acabamos de reunirnos con los comités Coirones del Sur y Casa Nueva. Asistieron personal del Serviu y la entidad patrocinante para explicarnos los procesos que se están llevando a cabo en el proyecto Chacra G2. Se discutieron los plazos, la Carta Gantt y todo el proceso de macro infraestructura y entrega de terreno. Ya tenemos los lotes de Bienes Nacionales traspasados al Serviu, así que estamos muy contentos con los avances y con mucha esperanza de tener nuestra casa pronto”.

El encuentro entre el diputado Calisto y los comités de vivienda reafirma el compromiso de las autoridades y las organizaciones sociales para abordar el déficit habitacional en la región. La articulación de esfuerzos entre el mundo político, los organismos públicos como el Serviu y las entidades patrocinantes es fundamental para que el proyecto Chacra G2 se convierta en una realidad, entregando un futuro de esperanza y estabilidad a más de mil familias de Coyhaique.