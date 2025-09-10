Luperciano Muñoz «Los problemas estructurales de la región deben abordarse con una agenda parlamentaria conjunta»

El candidato a diputado independiente Luperciano Muñoz, aseguró que los problemas estructu-rales que presenta la región de Aysén son los mismos que se arrastran hace muchos años y «deben abordarse con una agenda parlamentaria conjunta que permita sumar fuerzas para avanzar en materias postergadas por décadas».

Aysen.- «Un claro ejemplo es Magallanes, donde el trabajo parlamentario mancomunado ha permitido conseguir leyes especiales para aumentar en Fondo Nacional de Desarrollo Regional en un por-centaje considerable y subvenciones especiales, sin embargo, nosotros no contamos con estos beneficios a pesar de ser una región con características similares», indicó Muñoz.

Además señaló que «es fundamental dejar de lado las diferencias políticas e ideológicas y una vez electos comenzar a trabajar de manera seria y responsable para avanzar en los grandes te-mas estructurales de nuestra región».