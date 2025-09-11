INACAP Coyhaique impulsa alianza entre Recasur y el Liceo Ricardo Navarrete Barría para fortalecer formación técnica

En el marco del Programa CAUCE 2025, este martes se concretó la firma de un importante convenio de colaboración entre la empresa Recasur y el Liceo Bicentenario Ricardo Navarrete Barría, que permitirá a seis estudiantes de la especialidad de Mecánica Automotriz realizar su pasantía profesional durante los meses de septiembre y octubre.

Coyhaique.- Gracias a esta alianza, los estudiantes podrán acercarse al mundo laboral, fortaleciendo sus competencias técnicas y profesionales en un entorno real de trabajo. La actividad contó con la presencia de José Garay, Gerente Comercial de Recasur Coyhaique, quien destacó el compromiso de la empresa con la formación de futuros técnicos, así como de Luis Ávila y Vigdis Vásquez, quienes ofrecieron una charla técnica que permitió a los estudiantes conocer en profundidad el quehacer de la organización.

Macarena Díaz, coordinadora del Programa CAUCE–CEDEM de INACAP sede Coyhaique, valoró la instancia señalando “Este tipo de convenios son fundamentales para cumplir el propósito del Programa CAUCE, que busca vincular de manera efectiva la educación con el sector productivo. Generar experiencias reales de aprendizaje en contextos laborales permite a los estudiantes proyectarse profesionalmente y tomar decisiones más informadas sobre su futuro.”

Por su parte, el director del liceo, profesor Ricardo Navarrete Barría, Rubén Valdés expresó “Estamos muy agradecidos por la disposición de Recasur y por el apoyo de INACAP a través del Programa CAUCE. Estas oportunidades marcan una diferencia significativa en la formación de nuestros estudiantes, ya que les permiten aplicar lo aprendido en el aula y desarrollar habilidades que solo se adquieren en el terreno.”

Por su parte Jose Garay, Gerente Comercial de RECASUR Coyhaique comento que “Es una oportunidad mutua para nosotros como empresa poder apoyar al desarrollo profesional de los estudiantes en su tiempo de pasantía por nuestra empresa y también es importante para ellos tener la primera aproximación del mundo laboral, por lo que agradecemos al Liceo y Inacap permitirnos ser parte de este programa donde esperamos una experiencia positiva para ambas partes.”

El Programa CAUCE continúa generando alianzas significativas entre instituciones educativas y empresas, con el objetivo de impactar positivamente en la formación de los estudiantes y contribuir al desarrollo de la región.