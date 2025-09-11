Jaime Álvarez Astete prestó juramento como fiscal judicial titular de la Corte de Apelaciones de Coyhaique

El presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Pedro Castro Espinoza, tomó juramento a Jaime Álvarez Astete, quien asumió como fiscal judicial titular del tribunal de alzada.

Coyhaique.- La ceremonia se realizó en la sala de alegatos y contó con la presencia de los ministros José Ignacio Mora y Natalia Rencoret, junto a funcionarios judiciales.

“He asumido con mucha alegría y esperanza el cargo de fiscal judicial de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, con el firme propósito de desempeñar cada día mejor mi labor y seguir aprendiendo de las diversas situaciones que antes observaba a cierta distancia. Si bien ya había tenido la oportunidad de integrar Sala con ministros en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en esta ocasión asumo la titularidad como fiscal judicial, lo que constituye un gran desafío y motivo de orgullo”, sostuvo el fiscal Álvarez.

Agregó que: “este nombramiento representa un paso muy importante en mi carrera. La ciudad me parece hermosa y acogedora, y espero poder desarrollar aquí un buen trabajo. Cuento con todo el ánimo, compromiso y empeño para hacerlo, y confío en contar con la colaboración de todos los funcionarios y funcionarias de esta Ilustrísima Corte”.

Trayectoria

El magistrado Álvarez Astete ingresó al Poder Judicial en 1995 como oficial segundo en el 18° Juzgado del Crimen de Santiago. En 1998 fue nombrado secretario del Juzgado de Letras de Combarbalá, mismo cargo que en 1999 asumió en el Juzgado de Letras de Cañete, y en 2000 fue designado como juez de Garantía de Ovalle.

Jaime Álvarez Astete arribó a Magallanes en 2002 como juez de Garantía de Punta Arenas. Desde 2014 ejerció como juez del Tribunal Oral en lo Penal de la capital regional y, además, ha sido ministro suplente de la Corte de Apelaciones en varias ocasiones.