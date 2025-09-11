Abren inscripciones para que personas emprendedoras accedan a capacitaciones y apoyo en materias tributarias

Gracias a alianza FOSIS-AIEP se podrá acceder de manera gratuita a orientación en trámites asociados a la formalización de un negocio y capacitaciones en marketing, finanzas y recursos humanos.

Coyhaique.- Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre en www.fosis.gob.cl con ClaveÚnica.

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, y el Instituto Profesional AIEP, de la Universidad Andrés Bello, se unieron para apoyar a las personas emprendedoras de menores ingresos con asistencia técnica en materias tributarias, como también en la elaboración de un modelo de negocio.

La iniciativa se realiza a través de dos iniciativas de AIEP: el Núcleo de Apoyo Fiscal y el Núcleo de Apoyo a los Negocios. Ambas instancias ofrecen asistencia de forma telemática en cualquier región o comuna del país.

La directora regional del FOSIS en Aysén, Fernanda Leiva Muñoz, destacó que “esta alianza con AIEP nos permite seguir entregando oportunidades para que personas emprendedoras puedan capacitarse en temáticas importantes para el desarrollo de sus negocios como lo son el marketing, las finanzas, recursos humanos y además que puedan recibir orientación gratuita en materia tributaria”.

La autoridad también enfatizó que “desde el FOSIS estamos comprometidos en el desafío de promover el acceso a información precisa y clara sobre trámites, principalmente asociados a la formalización de negocios, que muchas veces son complejos para quienes los realizan por primera vez o se están iniciando en el camino del emprendimiento”.

El Núcleo de Apoyo Fiscal es una iniciativa en la que estudiantes del AIEP —capacitados especialmente por el Servicio de Impuestos Internos— ofrecen asistencia técnica virtual o presencial a personas usuarias de los programas del FOSIS.

Las asistencias y apoyos abordarán temas como el inicio de actividades, la declaración del IVA, aspectos básicos de la declaración de la renta y la tramitación de documentos tributarios electrónicos. Además, la iniciativa entregará orientación para acceder al beneficio del avalúo fiscal para adultos mayores del Servicio de Impuestos Internos.

Por su parte, el Núcleo de Apoyo a los Negocios aborda materias como recursos humanos, finanzas y marketing, y ofrece asistencia a personas que recién comienzan a dar forma a sus emprendimientos.

Los requisitos para inscribirse en las iniciativas son: ser mayor de 18 años y contar con ClaveÚnica. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre en www.fosis.gob.cl.