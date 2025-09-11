Se inició construcción del primer Centro Comunitario de Cuidados de Coyhaique

Con una entusiasta participación de autoridades, dirigentes, vecinas y vecinos, se realizó el pasado jueves la ceremonia en que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entregó terreno a la empresa constructora de Roberto Alvarado para iniciar las obras de construcción del primer Centro Comunitario de Cuidados, en la capital regional.

Coyhaique.- Tal como explicó la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz, se trata de una obra que tendrá un gran impacto social, ya que busca redistribuir entre hogares, Estado y comunidad la corresponsabilidad del cuidado de personas, incluyendo a niños y niñas, personas con discapacidad, personas mayores con dependencia, y también a las personas que están a cargo del cuidado.

Precisó la autoridad que el proyecto forma parte del Plan Maestro del Barrio “Quebrada La Cruz” y corresponde a una obra priorizada por los mismos vecinos. “Este centro será el segundo de su tipo en la región y se hará realidad en base al trabajo conjunto entre nuestro Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social, la municipalidad de Coyhaique y el Programa Quiero mi Barrio. Y es justamente en el marco de ese programa que, junto al municipio, dirigentes y vecinos, se tomó la decisión de postular la iniciativa al Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios del Minvu, resultando seleccionada para su financiamiento, con un monto que alcanza a los 330 millones de pesos. Por eso hay que felicitar a los vecinos y dirigentes, ya que han trabajado mucho para contar con un espacio como este, que aportará al fortalecimiento y apoyo comunitario en todo el sector alto de la ciudad”, afirmó.

Fue justamente la Presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo del barrio Quebrada la Cruz, Luz Marina Chodil, quien destacó el inicio de obras y agradeció en nombre de sus vecinos y vecinas. “Hoy es un día muy especial para mí y para todos los vecinos, porque este proyecto se trabajó con opiniones, con acuerdos y desacuerdos de todos para poder lograr que se haga este centro comunitario. Así que para nosotros es una alegría grande estar hoy aquí para poner la primera piedra, porque que esto va a ser algo hermoso, donde van a poder estar los vecinos, tener médicos, no sé, se puede hacer tantas cosas en un centro comunitario”, manifestó.

También la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta, destacó la relevancia de concretar esta iniciativa, ya que uno de los grandes objetivos del Gobierno es contar con políticas públicas con enfoque de género y avanzar hacia un sistema nacional de cuidados. “Es un espacio que está pensado para reconocer esa labor muchas veces invisibilidad de las personas cuidadoras. Es un soporte físico donde las personas cuidadoras van a tener talleres, contención psicoemocional y además es un espacio que está pensado para que ellas vengan con las personas a las que les toca cuidar. Y ahí habrá un convenio que va a tener el Ministerio de Desarrollo Social a través de su red local de apoyos y cuidados y la municipalidad para que haya una dupla que acompañe toda esta oferta que van a tener las personas cuidadoras. Esto es parte además de los espacios que tiene el Minvu para dar apoyo a las viviendas y barrios que muchas veces llegaron sin estos equipamientos”, acotó.

Por su parte, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo, expresó también su satisfacción de seguir avanzando en la implementación de estos centros que dan vida al programa de Gobierno “Chile Cuida”. “Este centro abre un mundo de posibilidades para el barrio Quebrada la Cruz, donde van a poder tener actividades con programas que son nuestros, que van a llegar a la Municipalidad, donde van a tener profesionales como atención de quinesiólogo, terapeuta ocupacional, un programa de trabajo constante todos los días, de lunes a viernes, para que puedan justamente apoyar la actividad que en el barrio se establezca. Quiero decirles que este Centro Comunitario de Cuidados va a marcar un antes y un después para las personas que son adultas mayores, que tienen algún tipo de incapacidad y dependencia, y hay además una política pública, que ya está discutida en los diferentes estamentos de Gobierno, justamente para poder acompañarlos”, puntualizó.

Finalmente, el Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz, destacó el trabajo conjunto que ha hecho posible empezar con la construcción de la obra. “Lo que estamos haciendo acá, en el mes de la patria, es cumplir precisamente, de forma patriótica, los compromisos con la gente, con los ciudadanos y ciudadanas de Aysén. Así que estamos muy contentos, tenemos muchas cosas que mostrar, pero hoy día, la alegría de nuestras vecinas es que este centro de cuidados va a ser una realidad, y, por lo tanto, aquí no solamente van a concurrir quienes se dedican a cuidar a los suyos, sino que también quienes son cuidados, de forma que las mujeres puedan coordinarse con los distintos servicios públicos que van a estar operando este recinto. Así que estamos muy contentos por este logro”, indicó.

El futuro Centro Comunitario de Cuidados del barrio Quebrada la Cruz contará con una superficie de 204 metros cuadrados, incluyendo sala multiuso, salón recreativo con terraza, patio techado, oficina, baños, cocina y bodega, todo diseñado con accesibilidad universal y funcionamiento autónomo. La empresa tiene 8 meses de plazo para ejecutar la obra, dando paso a la posterior entrega a los servicios administradores y al uso de la comunidad.