Sernapesca y Universidad de Aysén firman convenio de colaboración

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Universidad de Aysén (UAYSEN) concretaron un Convenio de colaboración que fue firmado por la Directora Nacional de Sernapesca, Soledad Tapia y el Representante de la Universidad, Juan Pablo Prieto. El acuerdo busca establecer mecanismos de cooperación que fortalezcan la formación profesional, el desarrollo de investigaciones y la organización de actividades conjuntas en áreas vinculadas a la pesca, acuicultura y conservación de fauna marina.

Aysen.- Entre los compromisos asumidos, se contempla el desarrollo de cursos y programas de formación, donde funcionarios y funcionarias de Sernapesca podrán participar en estas instancias académicas con cupos reservados. Asimismo, los y las estudiantes de la casa de estudios podrán optar a realizar la práctica profesional y pasantías en Sernapesca, de acuerdo con los procedimientos internos del servicio.

Felipe Rojas, Seremi de Economía Fomento y Turismo, se refirió a la alianza: “En el contexto del rol que desarrolla Sernapesca en el litoral y su relevancia para el territorio, valoramos tremendamente la firma de este convenio de colaboración con la Universidad de Aysén, el que materializará y fortalecerá el rol en el ámbito productivo de nuestra universidad estatal, la que asume con vocación de excelencia la formación y desarrollo de sus alumnos y alumnas. Este convenio beneficiará a los y las estudiantes de esta casa de estudios con instrumentos y mecanismos de cooperación recíproca el que esperamos abra más y mejores proyecciones para quienes forman parte de la Universidad de Aysén”.

Este convenio promueve la colaboración en la formación de futuros profesionales, el desarrollo de programas docentes, publicaciones y tecnologías, así como la organización conjunta de seminarios, congresos y foros en los que participen autoridades, funcionarios y estudiantes de ambas entidades.

Daniela Leiva, directora regional de Sernapesca en Aysén comentó: “Es muy importante para Sernapesca mantener lazos de colaboración en la formación de los futuros profesionales. En el servicio contamos con profesionales muy capacitados para apoyar a los y las estudiantes en su aprendizaje, para proponer temas de investigación y para guiar prácticas y pasantías. Pero a la vez, nuestro equipo tiene ansias de continuar con su formación profesional, y participar de manera presencial en seminarios, congresos y foros es de gran relevancia”

Esta alianza estratégica representa una oportunidad para integrar las capacidades del equipo de Sernapesca con la labor académica de la Universidad, fomentando la formación de profesionales, la generación de conocimiento aplicado y el desarrollo sostenible del sector pesquero y acuícola de la región.