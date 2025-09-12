Bahía Jara suma un nuevo Club de Adulto Mayor y la comuna alcanza su séptima organización en funcionamiento

El Club “La Esperanza” fue conformado por vecinos y vecinas de la localidad, con el liderazgo de José Lizardo Zapata. La iniciativa se enmarca en el impulso municipal para reactivar las organizaciones sociales de adultos mayores en Chile Chico.

Chile Chico.- La conformación de este club marca un paso importante para la vida comunitaria en Bahía Jara, pues responde a un anhelo largamente esperado por los adultos mayores de la localidad: contar con un espacio propio donde organizar actividades, compartir experiencias y proyectar sueños en común. Con este nuevo club, la comuna de Chile Chico alcanza siete organizaciones de adultos mayores activas, en contraste con las apenas tres que existían al inicio de la actual administración.

Don, José Lizardo Zapata manifestó su emoción por asumir este desafío y el compromiso de trabajar junto a sus vecinos y vecinas:

“Estoy feliz de asumir este compromiso, porque aquí nací y crecí, y me emociona poder aportar a mis vecinos. Ya vemos cambios positivos, como la entrega de gas que realiza el municipio a las casas de las familias que no podían trasladarse hasta Chile Chico. Además, queremos que nuestro club sea una puerta para viajar, conocer más de nuestra comuna y, si es posible, recorrer otras partes de Chile”, expresó.

El alcalde de Chile Chico, Ariel Keim Hermosilla, valoró este logro comunitario y destacó el trabajo que ha permitido revitalizar las organizaciones sociales:

“La creación de este club de adultos mayores es un motivo de orgullo y alegría para nosotros como municipio. Sabemos que detrás de cada organización que nace hay un grupo de personas, sobre todo adultos mayores, que quieren encontrarse, compartir y vivir con más compañía y dignidad. Cuando iniciamos nuestra administración apenas habían tres clubes de adultos mayores activos en nuestra comuna, y hoy ya hemos logrado que existan siete funcionando, con un octavo en conversaciones para formalizarse. Esto demuestra el enorme esfuerzo que hemos puesto en reactivar y apoyar nuestras organizaciones sociales. Creemos firmemente que nuestros adultos mayores son el corazón de la comunidad y por eso seguiremos trabajando para entregarles espacios de participación, recreación y bienestar en cada una de las localidades, porque se lo merecen y porque su experiencia de vida es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra comuna”.

Desde el municipio se subrayó que el fortalecimiento de estas organizaciones no solo aporta al bienestar directo de los adultos mayores, sino que también revitaliza la vida comunitaria, impulsa actividades de recreación y fomenta la solidaridad intergeneracional. La consolidación del Club “La Esperanza” es vista como una oportunidad para que Bahía Jara continúe potenciando su identidad local y se integre activamente en el quehacer comunal.

Con la creación del Club de Adulto Mayor “La Esperanza”, Bahía Jara se proyecta como una localidad más participativa y cohesionada, reafirmando que la experiencia y sabiduría de sus adultos mayores constituyen un pilar esencial en la construcción de un futuro común. El municipio reiteró su compromiso de seguir acompañando y respaldando a cada organización, porque cada nuevo club refleja el valor de la unión comunitaria y la esperanza de un mejor vivir.