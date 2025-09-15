Senador Sandoval “Nos alegramos que la ley de integración social y urbana esté generando un cambio significativo en la mirada de cómo hacemos ciudad, cómo hacemos vivienda”

Esto, luego de que en últimos días se iniciara discusión de proyecto de ley que prorroga el Plan de Emergencia Habitacional.

Aysén.- “Nos alegramos que esta ley de integración social y urbana esté generando de alguna manera un cambio significativo en la mirada de cómo hacemos ciudad, cómo hacemos vivienda”. Así lo afirmó el senador David Sandoval, luego de que en los últimos días la comisión de Vivienda de la Cámara Alta iniciara la discusión del proyecto que modifica la ley N° 21.450, para prorrogar la vigencia de la Ley sobre Gestión de Suelo para la Integración Social y Urbana y Plan de Emergencia Habitacional.

El parlamentario analizó el tema, afirmando que eso “evidentemente nos ha impuesto desafíos nuevos y como bien (se) señala se han tramitado diversas mociones y proyectos para perfeccionar y acortar los plazos de tramitación que esto tiene”.

En ese contexto, considera que existe un escenario para, quizás desde la misma comisión, impulsar un diálogo más abierto respecto de los nuevos desafíos que se vienen por delante en el ámbito habitacional. “El plan de emergencia (habitacional) no va a concluir el año 2029 con la ampliación de este plazo y a veces cuando uno fija plazos y no fija tareas complementarias, terminamos todos amarrados por el plazo y empieza a pasar el tiempo”, insistiendo en la importancia de enfrentar los problemas de fondo.

Por lo mismo, considera que se debiera “avanzar en una dinámica en esa dirección y no perder obviamente la acumulación de experiencia en gestión, en los esfuerzos que se han hecho en diversas materias”.

Sandoval llamó también a no olvidar que Chile es un país diverso, donde las zonas extremas o las zonas rurales generan demandas distintas con innovaciones locales, como por ejemplo lo que se hace en Puerto Aysén, a través de la empresa Aysén Recircular, que construye paneles SIP reciclando materiales de empresas salmoneras.

Con todo, insistió en que se pueda generar este diálogo amplio. “Nos alegramos que esta ley ya está sirviendo y creo deberíamos pensar en hacer un diálogo apuntando en este contexto”, enfatizó.

Cabe señalar que el proyecto de ley que prorroga el plan de emergencia habitacional hasta el 31 de diciembre de 2029, del cual Sandoval es uno de sus autores, continuará su trámite esta semana en el Senado.