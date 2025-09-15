Declaración Pública del Partido Socialista de Aysén “Unidad para no retroceder”

El Partido Socialista de Aysén observa con sorpresa la decisión del alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, militante de la Democracia Cristiana, de manifestar apoyo a una candidatura presidencial de la derecha.

Coyhaique.- La Democracia Cristiana es un partido aliado con el cual hemos compartido una larga trayectoria de trabajo y colaboración. Por lo mismo, creemos que decisiones de esta naturaleza no solo generan desconfianza, sino que también se alejan del camino de unidad que necesitamos construir como fuerzas de Centro Izquierda.

Desde el Partido Socialista reafirmamos nuestro compromiso con la candidatura de Jannette Jara, convencidos de que representa un proyecto colectivo para avanzar en más justicia, equidad y desarrollo para nuestra región y el país.

Hacemos un llamado fraterno a la militancia y simpatizantes de la Democracia Cristiana a mantener el rumbo de unidad que hemos demostrado juntos/as. Solo esa senda nos permitirá alcanzar los cambios que la ciudadanía espera y triunfar este 17 de noviembre.