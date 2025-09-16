Bienes Nacionales lanzó a nivel nacional el visor “Chile endieciochado”

*Más de 200 fondas oficiales, picadas y pasatiempos típicos de las Fiestas Patrias pueden encontrarse gracias a la herramienta desarrollada por el Ministerio de Bienes Nacionales, que georreferencia estos puntos a lo largo de todo el país y entrega información básica para quienes quieran asistir y celebrar un 18 seguro.

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, y la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, lanzaron el visor “Chile endieciochado”, una herramienta que el Gobierno pone a disposición de todas y todos quienes quieran celebrar de manera segura en estas Fiestas Patrias.

El visor, desarrollado por la IDE (Infraestructura Geoespacial) de Bienes Nacionales, permite filtrar por región y comuna para localizar más de 200 panoramas dieciocheros oficiales, donde las y los asistentes podrán disfrutar sabiendo que allí existen medidas apropiadas de seguridad.

Desde la masiva fiesta de La Pampilla, pasando por las clásicas cocinerías de Chimbarongo hasta la Fiesta Entre Mate y Cueca de Coyhaique en la región de Aysén y Fiesta Criolla en la región de Magallanes, este instrumento busca ser una guía para que no falten los panoramas en esta semana de Fiestas Patrias.

Además, el mapa contempla las visualizaciones de 45 hitos de Rutas Patrimoniales que constituyen “picadas en la región Metropolitana”, los que también se podrán filtrar por comuna, información para quienes decidieron salir de Aysén y pasar el dieciocho en Santiago u otros puntos del país.

Por su parte, la seremi Irina Morend Valdebenito, resaltó las fiestas que se desarrollarán en inmuebles fiscales, entre las cuales, destaca la fiesta “Entre Mate y Cueca” de Coyhaique que desde el año 2023 se realiza en el Parque Urbano de la capital regional, concesionado a largo plazo a la Municipalidad de Coyhaique, así también, las fiestas tradicionales de Villa O´Higgins, las que se realizan en el Centro de Actividades Típicas, concesión de corto plazo, otorgada a la Municipalidad de O´Higgins para regularizar y mejorar el inmueble.

Para conocer los puntos georreferenciados, debe ingresar al sitio web del Visor www.bienesnacionales.cl/18