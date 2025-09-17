Tres emprendedoras son reconocidas en la 9ª Academia de “Mujeres con Energía” de Edelaysen

La iniciativa del Grupo Saesa impulsa el talento femenino entregando formación, herramientas y acompañamiento para fortalecer sus negocios.

Coyhaique.- En Edelaysen se llevó a cabo la ceremonia de premiación de la novena versión de la Academia “Mujeres con Energía”, programa que impulsa a mujeres emprendedoras del sur del país entregándoles conocimientos, asesoría y herramientas prácticas para consolidar sus negocios, tanto en etapa inicial como en funcionamiento.

En esta oportunidad fueron reconocidas dos emprendedoras de Coyhaique y una emprendedora de la comuna de Chaitén – donde Edelaysen tiene presencia – quienes destacaron por la innovación y proyección de sus iniciativas. Con esta distinción, la eléctrica reafirma su compromiso con la generación de oportunidades que promuevan la autonomía económica de las mujeres y el desarrollo local en la región de Aysén y provincia de Palena.

Al respecto Yasna Vera, ejecutiva de relacionamiento de la empresa destacó “Estamos muy felices por la gran convocatoria alcanzada en esta novena academia. “Mujeres con Energía” se ha consolidado como un espacio de formación y apoyo que entrega a las participantes herramientas necesarias para fortalecer sus proyectos. Este reconocimiento es un paso importante para las ganadoras, pero también una invitación a que más mujeres se sumen a la décima academia que ya se encuentra abierta y disponible para que más mujeres aprovechen esta oportunidad para impulsar sus ideas”.

Por su parte Nataly Coñuecar, dueña de “La Donita Austral”, un emprendimiento de repostería que lidera junto a su hermana en Coyhaique señaló: “La verdad es que estoy súper, súper feliz y agradecida con Edelaysen. Esto va a ser un apoyo súper bueno para mi y para mi hermana. Creo que esto incentiva mucho a las mujeres, de todas las edades, a tener un emprendimiento y sacar adelante a la persona. Sirve demasiado como para crecer, creer en uno mismo y se agradece de verdad la oportunidad”.

De esta manera, Edelaysen y el Grupo Saesa continúan reforzando su compromiso con la equidad de género, impulsando espacios de crecimiento y visibilización para mujeres que, con talento y esfuerzo, están aportando a través de sus emprendimientos al desarrollo de sus comunidades y región.

Así mismo, desde la eléctrica informaron que se encuentran abiertas las postulaciones para la décima versión de la Academia de “Mujeres con Energía”. Las interesadas pueden realizar su inscripción a través del sitio web www.edelaysen.cl.