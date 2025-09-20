Gran éxito de la 1° versión de la Expo Río Ibáñez en Fiestas Patrias 2025

El 18 de septiembre se vivió una jornada inédita en el Campo de Jineteadas de Puerto Ibáñez con la 1° Versión de la Expo Río Ibáñez 2025, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias organizadas por la Municipalidad de Río Ibáñez.

Rio Ibáñez.- El evento congregó a cerca de mil quinientas personas en promedio, entre vecinas, vecinos y visitantes de distintos puntos de la región y del país, quienes disfrutaron de una feria productiva con talento local, gastronomía criolla, juegos típicos, concursos y presentaciones folclóricas, dando vida a un ambiente dieciochero imperdible.

La iniciativa, impulsada por el municipio y financiada por el Gobierno Regional de Aysén, a través del Programa de Fortalecimiento Productivo, busca proyectarse en el tiempo como una vitrina para emprendedores, productores y artesanas/os de la comuna, fortaleciendo la identidad local y creando un espacio para celebrar en familia nuestras tradiciones, cultura y el Aniversario Patrio.

El alcalde de Río Ibáñez, Marcelo Jélvez Cardenas, destacó la masiva participación y el entusiasmo de la comunidad local, señalando que “estamos contentos porque esta primera versión tuvo un importante marco de público, además de la compañía de vecinos de las distintas localidades de nuestra comuna”.