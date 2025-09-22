Senador Sandoval entrega reconocimiento al Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) por su rol en la construcción de la Carretera Austral

Parlamentario entregó un documento firmado también por el presidente del Senado, Manuel Jose a Ossandon, así como una medalla de la misma corporación para reconocer la labor fundamental cumplida por la institución.

Coyhaique.- En el marco de la ceremonia del día de las Glorias del Ejército, celebrado recientemente en Coyhaique, el senador David Sandoval hizo entrega de un reconocimiento al Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), a través de la IV División de Ejército, por el el rol fundamental que ha cumplido la institución en la construcción de la Carretera Longitudinal Austral.

En el documento, también firmado por el presidente del Senado, Manuel Jose Ossandon, se destaca que el CMT ha dejado “una huella imborrable en nuestra historia y en la vida de los habitantes de la Patagonia Occidental”, agregando que ese compromiso permitió construir una ruta que acerca no sólo territorios sino que también familias, donde la conectividad es clave para la integración territorial.

Al respecto, el senador Sandoval resaltó que la carretera le cambió la vida a muchas comunidades, por ejemplo de la zona sur de nuestra región, valorando el esfuerzo que se ha realizado en este ámbito. “El testimonio era muy atingente a la celebración de las Glorias del Ejército y porque además muchos soldados conscriptos perdieron su vida en estos trabajos, muchos de los cuales vinieron de diferentes rincones del país a hacer su servicio militar y muchos tuvieron accidentes de diversa naturaleza”, recordó.

En ese sentido, el legislador insistió en la importancia que tiene la conectividad a nivel regional, donde el CMT ha tenido un importante papel. “Hicieron la conexión de O’Higgins al Mayer, están trabajando en el camino Tapera – Lago Verde, entre tantas otras rutas”, precisó.

Junto con ello, Sandoval recordó otras rutas que también serían muy importante se pudieran concretar en el futuro. “La ruta Puerto Yungay – Rio Pascua, para que Villa O’Higgins deje de ser una isla; y el camino de Laguna Jeinimeni hacia Valle Chacabuco, entre otros”.

Cabe señalar que junto con el documento de reconocimiento, en el acto también se hizo entrega de la medalla del Senado en el mismo sentido.