Cochrane Recicla: Más de 1.500 kilos de residuos fueron recuperados tras las Fiestas Patrias

La Municipalidad de Cochrane realizó un positivo balance ambiental tras las celebraciones de Fiestas Patrias en el Parque Costumbrista, donde se generaron alrededor de 6.000 kilos de residuos, de los cuales 1.500 kilos fueron reciclados, principalmente botellas de vidrio y plásticas, y también aceite comestible vegetal.

Cochrane.- El alcalde Patricio Ulloa Georgia, junto al equipo municipal, destacó que este esfuerzo no solo refleja el compromiso de la municipalidad, sino también de la comunidad que se involucró activamente en la tarea de separar y reducir los desechos.

“Lo que queremos hacer hoy es generar conciencia, porque todos en nuestras casas y en actividades como estas generamos residuos. Nuestro objetivo es reducir esa cantidad y, en la medida de lo posible, reutilizar y reciclar. En el Parque Costumbrista vimos que gran parte de lo recolectado se pudo recuperar, gracias al trabajo de separación que estamos impulsando con la comunidad”, señaló el alcalde Ulloa.

El edil subrayó además el rol del equipo del Relleno Sanitario Municipal, encabezado por Alexis Herrera, junto al Departamento de Obras, quienes trabajaron intensamente durante estas jornadas.

Por su parte, Alexis Herrera, encargado del Relleno Sanitario, valoró la experiencia de colaboración directa con los fonderos y ramaderos: “En estas tres jornadas recolectamos cercanos a 6.000 kilos de residuos, y de eso logramos recuperar alrededor de 1.500 kilos, principalmente vidrio y botellas. Fue la primera vez que trabajamos de forma directa con los fonderos y resultó muy positivo. Además, agradecemos al Comité Ambiental de Cochrane (CAC), que nos apoyó en la recolección y segregación, especialmente de vidrios en una de estas jornadas”.

El alcalde Ulloa insistió en que este es un trabajo silencioso, que muchas veces la comunidad no ve, pero que es fundamental para mantener un Cochrane limpio, ordenado y responsable con su entorno: “Al día siguiente de cada jornada, nuestro parque amanecía lleno de residuos. Y ahí estaba nuestro equipo, separando, limpiando y sacando desechos fuera de Cochrane. Pero este esfuerzo no puede quedar solo en el municipio: necesitamos que la comunidad entienda que no todo puede ir a disposición final, que hay residuos que se pueden reciclar, reutilizar y darles un nuevo uso. Al final, esto es cuidar nuestro medioambiente y también el futuro de Cochrane”.

La autoridad comunal recalcó que la apuesta por el turismo y el desarrollo económico debe ir de la mano del cuidado del medioambiente, y que este balance es un paso importante en la construcción de una cultura más responsable y consciente con los residuos en la región de Aysén.