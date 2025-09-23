Partido Radical rechaza actuar de Jorge Calderón

A través de una declaración pública la colectividad lamentó que quien hace pocas semanas se jactara de su militancia hoy decida apoyar a una candidatura que compite con el Partido Radical.

Aysén.- Consternados y molestos reaccionaron los y las integrantes de la directiva del Partido Radical (PR) Región de Aysén ante lo que calificaron como “una falta de disciplina pero sobre todo de lealtad” de Jorge Calderón, quien luego de haber sufrido la derrota electoral en la Comuna de Cochrane y no ser priorizado como carta parlamentaria frente a Luperciano Muñoz “por primera vez debe apoyar a otro adherente de nuestro partido que no es él, Calderón Núñez apoya la candidatura de otro partido” dice la declaración pública.

Brain Cadín Peralta, presidente regional del PR Aysén, explico que al igual que en cualquier otro partido la militancia es un acto voluntario, donde se asume trabajar de forma desinteresada por los principios y valores de esa colectividad. “Jorge Calderón a nuestro parecer demuestra lo peor de la política, pues desde su primer año de militancia ha ostentado y disfrutado de los privilegios de ser radical. Uno de sus primeros trabajos fue ser jefe de Gabinete, luego integró cargos de confianza en municipios del sector como Radical, además de haber sido designado Gobernador Provincial e incluso, Intendente Regional, candidato a diputado y dos veces a alcalde, ahora le da la espalda al PR”.

Por otra parte, el mandatario radical destaca que Jorge Calderón, además de los cargos a los que fue designado, hasta el día de hoy ocupaba a nivel nacional la Secretaría de Relaciones Internacionales, representado al PR en encuentros internacionales y siendo parte del Comité Ejecutivo Nacional. “Para muchos de nosotros ostentar esos cargos es un privilegio y honor, que sólo se debiera comparar con la disciplina y conducta intachable como militante del Partido de Pedro Aguirre Cerda, por lo que El Partido Radical lamenta la falta de lealtad de este militante, partido que lo proyectó, apoyó y le dio espacios de representación durante gran parte de toda su vida política”.

Finalmente, la directiva aseguró desconocer si es que Calderón Núñez ha renunciado al Partido Radical, no obstante, “ante su indisciplina y falta de compromiso se pondrán los antecedentes ante el Tribunal Disciplinario para que se tomen las medidas que correspondan, aunque hubiéramos esperado un gesto mínimo de lealtad: que esa decisión se le informara a alguien de nivel nacional o regional”.