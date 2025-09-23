FENATS Aysén implementa moderno gimnasio para sus asociados y asociadas

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS Aysén), que agrupa a funcionarios y funcionarias del sector correspondiente a la salud pública chilena en la región, habilitó un gimnasio para sus asociados en la sede de la organización ubicada en calle Baquedano de Coyhaique.

Coyhaique.- En el lugar el gremio de los trabajadores instaló 15 máquinas, entre ellas bicicletas, trotadoras y elípticas, las cuales pueden ser usadas de manera gratuita, de acuerdo a disponibilidad horaria.

“La inauguración del gimnasio de la Fenats demuestra el firme compromiso del gremio con el bienestar integral de sus afiliados, promoviendo un estilo de vida saludable y fortaleciendo la unidad a través de una iniciativa que conecta el apoyo a la salud con la lucha por condiciones laborales dignas y el derecho universal a la salud”, dijo Rodrigo Mena, dirigente de la FENATS.

Las máquinas deportivas fueron adquiridas a través de un fondo concursable presentado a la Caja de Compensación Los Andes, que se sumó al financiamiento del propio gremio, lo que significó una inversión cercana a los 15 millones de pesos. Además, se construyó el espacio con las adecuaciones correspondientes y se sumaron otras máquinas anexas al proyecto.

“Estamos muy contentos como Caja, porque sabemos que tienen muchos asociados entonces fue un trabajo de toda la directiva de FENATS, donde se otorgaron el fondo concursable el año pasado. Inauguramos hace unos días y quedó muy bonito, y como todos los años la Caja los invitó a participar este año que ya están abiertas las postulaciones hasta el 5 de octubre y la diferencia que el año pasado el tope era hasta 5 millones y este año es hasta diez millones”, precisó Andrea Pérez Mancilla, agente sucursal Coyhaique de la Caja Los Andes.

Cabe señalar que la FENATS es el gremio de trabajadores más grande de la región con casi 1300 asociados y mantiene convenios con el comercio local e instituciones de educación superior, entre otras.